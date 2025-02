Angola: Le carnaval est un symbole de résistance contre le colonialisme, selon un agent culturel

Luanda — Le carnaval de Luanda, plus qu'une simple fête populaire, est devenu un puissant outil de résistance contre le colonialisme culturel imposé jusqu'alors par le Portugal, a souligné ce mercredi, à Luanda, l'organisateur du carnaval, Mateus Sebastião.

Dans une interview à ANGOP, en vue de commémorer la célébration du Carnaval 2025, dans le cadre des 50 ans de l'indépendance nationale, le responsable a dit que pendant l'époque coloniale, tandis que l'administration portugaise tentait d'imposer sa culture et d'étouffer les traditions locales, les groupes de carnaval utilisaient la musique, la danse et la satire comme moyen de préserver et d'affirmer l'identité angolaise.

Dans ce contexte, Manuel Sebastião souligne l'émergence du groupe de carnaval União 54, fondé en 1954 (époque coloniale), qui a maintenu vivantes les expressions artistiques authentiquement angolaises, transmettant des rythmes tels que le kazukuta et le kabetula de génération en génération, avec des chansons riches en interventions sur l'occupation portugaise.

« La célébration du carnaval de Luanda a toujours été une arme de résistance et d'affirmation de l'identité angolaise », a-t-il souligné.

Il a également mentionné que le théâtre, la danse et la musique étaient des instruments essentiels dans la lutte contre la colonisation, contribuant à renforcer la conscience nationale et à consolider l'indépendance.

Cependant, le responsable affirme qu'au fil des ans, le carnaval de Luanda a été confronté à des défis tels que la perte des styles traditionnels et l'influence croissante d'éléments étrangers.

Il est donc essentiel que les autorités culturelles et administratives assument un rôle plus actif dans la promotion et le soutien du festival, afin de garantir que la modernisation du festival n'efface pas ses racines historiques et son rôle de résistance culturelle.

Concernant la non-participation du groupe de carnaval União Povo da Quissama, Manuel Sebastião a regretté le fait, mais a appelé à l'implication des nouvelles générations dans la préservation du style de danse Sambalage.

Selon le responsable, les initiatives précédentes visant à rendre hommage à un groupe de carnaval ont contribué à sauver l'essence de certaines danses presque éteintes qui n'ont pas perduré, comme Dizanda, Cabecinha, Kabetula et Kazutuca, qui apportent plus de diversité et de rythme au carnaval.

« Je pense qu'il est important de rendre une fois de plus hommage aux groupes de carnaval et à leurs créateurs, dans tout le pays », a-t-il insisté.

À son tour, le créateur du carnaval Pedro Mateus « Kazukuta » s'est dit préoccupé par l'évolution du Carnaval de Luanda depuis 1975, affirmant que l'essence originale du festival a été perdue, en particulier dans la danse Kazukuta.

Selon le responsable, il existe actuellement une appréciation excessive de la brillance et de l'innovation au détriment de la tradition, mentionnant que la musique et la cadence de la danse ont également changé, étant exécutées en portugais, ce qui nuit à son authenticité, originaire du Kimbundo.

Pedro Mateus défend l'implication des autorités, des entreprises privées et de la société en général dans la préservation de la tradition du carnaval, soulignant la nécessité de miser sur l'innovation sans oublier le passé.

« Il est important d'avoir un équilibre entre l'innovation et la récupération culturelle, car éliminer le passé signifierait effacer l'identité du carnaval angolais », a-t-il déclaré.

En outre, il souligne que le Carnaval doit devenir plus festif que compétitif, avec davantage de soutien de la culture et des sponsors.

Le Carnaval de la Victoire a été institué en Angola peu après l'indépendance, proclamée le 11 novembre 1975 par le premier président du pays, António Agostinho Neto.

Il symbolisait la conquête de la souveraineté nationale et la résistance culturelle du peuple angolais.

Cet événement, organisé à Luanda, a marqué une nouvelle ère pour le Carnaval, le consolidant comme expression de l'identité nationale et de la libération du joug colonial portugais.

Au cours de cette célébration, des groupes de carnaval ont défilé avec de la musique et des danses traditionnelles, telles que kazukuta et kabetula, exaltant la culture angolaise et renforçant l'esprit patriotique.