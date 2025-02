Madagascar: FMI - La première revue de la FEC et de la FRD approuvée

Bonne nouvelle pour l'économie malgache

Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International vient d'approuver la première revue de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Cette décision du board du FMI permet le déblocage d'une deuxième tranche d'environ 48 millions de dollars de financement au titre de ces deux programmes.

On rappelle que la FEC et la FRD sont deux programmes qui totalisent 658 millions de dollars pour une durée de 3 ans. Le déblocage se fait par tranche de 6 mois environ, en fonction de la réalisation d'un certain nombre de repères structurelles L'application de l'ajustement automatique des prix à la pompe du carburant aura été l'un des paramètres qui ont permis l'approbation de cette première revue.

Ces deux sont d'une importance particulière car elles apportent une aide essentielle pour accroître la résilience économique de Madagascar en ancrant la viabilité budgétaire, en renforçant la bonne gouvernance, en consolidant la stabilité monétaire et financière et en faisant progresser les réformes pour soutenir l'industrialisation et le développement du capital humain.