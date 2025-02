Madagascar: Jirama - Menace de grève des employés face à une « mauvaise gestion »

Les employés de la Jirama comptent lancer une grève générale, pour exprimer leur mécontentement envers le DG Ron Weiss et trois directeurs qui l'entourent. Selon notre source, il s'agira d'une mobilisation syndicale de grande ampleur.

« Gestion désastreuse de l'entreprise publique, non respect des droits des travailleurs, manquements de la part de la direction », tels sont les motifs cités par les représentants de syndicats des employés de la Jirama qui ont exprimé leur mécontentement, face au mode de gestion de la société d'État. D'après leurs dires, la Jirama fonctionne sans organigramme officiel, depuis plus d'un an. De nombreux employés occupent des postes depuis plus de deux ans sans qu'aucune confirmation officielle ne soit faite, ce qui n'est pas conforme aux normes organisationnelles et compromet la bonne marche des services.

« Cette situation découle d'une gestion peu réactive de Ron Weiss, qui, malgré son arrivée à la tête de l'entreprise, n'a toujours pas mis en place les réformes nécessaires pour rétablir un cadre de travail respectueux des règles et de l'efficacité », a indiqué notre source. Les employés pointent également du doigt la passivité de la direction face à ces irrégularités, alors que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui, dans un passé récent, auraient mis en place ce système bancal.

Conditions dégradées

Les conditions de travail se sont également détériorées sous la direction actuelle, d'après les employés. Ces derniers déplorent le non-respect de leurs droits sociaux, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leurs soins médicaux. L'entreprise, selon les témoignages recueillis, ne prend plus en charge les médicaments pour les travailleurs et les retraités. Au lieu de cela, les employés doivent avancer les frais et attendre des remboursements qui peuvent prendre des mois.

Il faut noter que les revendications des travailleurs vont au-delà des problèmes financiers. Ils dénoncent également la non-remise en conformité des indemnités spécifiques et le non-respect des accords collectifs. « Le climat de travail est marqué par un sentiment de favoritisme, à cause des promotions accordées sans critère transparent ni évaluation équitable. Ce type de gestion a nourri la frustration », ont-ils confié. Ces représentants syndicaux considèrent ces pratiques comme une source de division au sein de l'entreprise.

Répression des voix dissidentes

En outre, pour les employés, ce qui pourrait paraître comme des revendications légitimes se transforme parfois en un climat de terreur. Selon les témoignages anonymes recueillis, trois directeurs proches du DG cibleraient les employés jugés « dissidents » en vue de leur nuire à tout prix. D'après les informations, ces cibles risquent actuellement des accusations graves et des poursuites en justice. Ce climat de peur exacerbe encore davantage les tensions au sein de l'entreprise.

Qualité de service

Un autre point essentiel soulevé par les employés concerne la qualité des services fournis par la Jirama. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction, la situation n'a cessé de se dégrader. Le délestage électrique et les coupures d'eau se multiplient, un phénomène qui touche l'ensemble du territoire. Bien que des promesses de financement aient été faites, la réalité sur le terrain semble bien différente : aucune amélioration tangible n'a été observée, et les utilisateurs continuent de subir des coupures fréquentes sans préavis.

Par ailleurs, le non-paiement des fournisseurs de la Jirama a également des conséquences directes sur la qualité des services offerts. A cause de ce problème, les créanciers refusent de fournir de nouveaux matériaux ou services tant que leurs factures impayées ne sont pas réglées, une situation qui aggrave davantage la qualité du service fourni aux utilisateurs, créant un cercle vicieux de mécontentement à la fois parmi les employés et les consommateurs. Bref, si l'on se réfère aux propos des employés, le malaise est profond et touche toutes les catégories d'acteurs. Selon leurs propos, leur mouvement sera lancé publiquement, d'ici peu.