Madagascar: Ravinala Airports - 23,5 millions d'euros d'investissements pour des travaux de rénovation à Ivato et Nosy-Be

Après plus de 241 milliards d'euros investis depuis 2017, les aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy-Be, affichent de très bonnes performances. Mais Ravinala Airports n'entend pas arrêter en si bon chemin.

En effet, Ravinala Airports, le gestionnaire contractuel de ces deux plus grands aéroports internationaux du pays, planifie d'importants travaux d'aménagement et de rénovation pour cette année 2025.

Standards internationaux

En tout, plus de 25,3 millions d'euros seront investis, cette année, par Ravinala Airports, qui précisons-le, est le délégataire de service public, travaillant pour le compte de l'Etat malgache dans la gestion des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy-Be. Ainsi, à Ivato, les tarmacs auront droit à un lifting avec les 11,47 millions d'euros qui seront investis pour des travaux de rénovation et autres travaux associés. L'objectif étant de sécuriser et d'optimiser les chaussées aéronautiques pour les rendre encore plus conformes aux standards internationaux. L'opération permettra également de fluidifier le trafic aérien.

Par ailleurs, en collaboration avec Total Energies, un réseau hydrant qui est un système de distribution de carburant aviation en sous-sol, sera aménagé. Des travaux sont également prévus, avec l'ASECNA pour l'amélioration du réseau de balisage. Le terminal domestique ne sera pas en reste, avec les travaux de réaménagement et de rénovation prévus. En effet, l'actuel terminal domestique sera rénové pour être dédié uniquement aux départs domestiques, alors les arrivées domestiques seront transférées à l'ancien terminal international. Ces travaux seront financés à hauteur de 1,1 million d'euros.

Nosy-Be

À l'aéroport international de Fascene Nosy-Be, les travaux seront concentrés sur l'amélioration de la qualité des services et de la capacité de l'aérogare, pour un investissement de 3,25 millions d'euros. Ces travaux aboutiront notamment à l'extension du bâtiment du salon VIP pour la mise en place d'un salon business ainsi que l'aménagement d'un étage pour usage de bureau. Une zone de restauration et de convenience store sera également créée. Enfin, un nouveau poste de filtrage sera créé.

Ces travaux entraîneront une fluidification des opérations, une augmentation de la capacité de traitement, une amélioration du confort des passagers, et une multiplication des offres de commerce et de restauration. Par ailleurs et non des moindres, un investissement de 7,75 millions d'euros sera consenti par Ravinala Airports pour des travaux côté piste. Et ce, notamment pour des objectifs de sécurisation des opérations et de pérennisation des infrastructures, d'amélioration de la qualité des services, d'amélioration du balisage et de modernisation du réseau hydrant.

Impacts positifs

Prévus être bouclés, cette année, pour la plupart, ces travaux donneront encore plus de performances à ces deux aéroports internationaux. Avec ce que cela suppose d'impacts positifs sur les secteurs du transport et du tourisme. Daniel Lefebvre, le nouveau directeur général de Ravinala Airports entend mener à bien ce défi de rénovation, pour le transport aérien à Madagascar.

« Ces investissements profiteront à tous les intervenants aéroportuaires et augmenteront encore plus les performances des aéroports internationaux », a-t-il déclaré, hier lors d'une rencontre avec la presse. A propos de performance, l'aéroport international d'Antananarivo est classé parmi les meilleurs au monde en matière de vitesse de traitement des bagages et des procédures policières aux frontières. Et les travaux prévus cette année vont encore améliorer les performances. Des travaux nécessaires bien évidemment.

Redevances aéroportuaires

A ce sujet précisément, les négociations sont actuellement en cours, pour une augmentation de 20% du taux de redevances aéroportuaires. Selon le DG de Ravinala Airports, cette révision à la hausse, qui est d'ailleurs contractuelle, s'impose en raison de l'inflation qui est calculée sur la base de l'euro. Une augmentation de 20% qui ne signifie pas une hausse du même taux sur le prix du billet.

« Contrairement à l'idée reçue, l'indexation de 20% des redevances d'aéroport ne produit pas une augmentation de 20% du prix du billet. Un billet de 1.600.000 ariary passerait à 1.643.000 ariary soit 2,7% du prix du billet. Environ 12 euros en plus sur la ligne Tanà-Paris-Tanà soit, +1,8% du billet international », a précisé Daniel Lefebvre.