L'association « Les Amis de la Russie à Madagascar » s'impose de plus en plus comme un relais actif de la diplomatie russe dans le pays. Créée en 2021, cette organisation, composée majoritairement d'anciens étudiants malgaches en Russie, bénéficie d'un soutien effectif, financier et logistique, constant de l'ambassade de Russie à Madagascar. À travers divers événements et initiatives, elle joue un rôle clé dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Le 22 février dernier, à Toamasina, l'ambassade de Russie et l'association « Les Amis de la Russie à Madagascar » ont organisé conjointement un événement marquant le « 80e anniversaire de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale ».

Cette rencontre, qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes, y compris des autorités locales, s'est articulée autour d'une conférence sur les relations amicales entre Madagascar et la Russie. L'événement a également inclus une série de questions-réponses et la projection du film russe « Touriste ». L'initiative a reçu le soutien direct de l'ambassade russe, témoignant du rôle central de l'association dans la diffusion de l'influence diplomatique russe sur l'île.

Au-delà des événements commémoratifs et culturels, l'association a récemment soutenu un projet visant à offrir des opportunités professionnelles aux Malgaches souhaitant travailler en Russie. Ce programme, développé en coordination avec l'ambassade, vise à renforcer les échanges économiques et professionnels entre les deux pays.

Depuis sa création, « Les Amis de la Russie à Madagascar » a organisé plusieurs événements en partenariat avec l'ambassade russe, consolidant ainsi son rôle de passerelle entre Moscou et Antananarivo. Sa présence et ses actions démontrent une volonté manifeste de la Russie d'élargir son influence à Madagascar, en s'appuyant sur un réseau local bien structuré et soutenu.