Madagascar: Caravane médicale « Sarobidy ny aiko » - Lancement de la 32e édition, cap sur l'Ouest

Les véhicules médicalisés de la caravane « Sarobidy ny aiko » ont pris le départ pour Maevatanana après le lancement officiel à Ambohidratrimo. L'objectif est d'offrir un accès aux soins de santé intégrés sans faire face à la barrière financière.

Des soins médicaux de proximité, gratuits et de qualité. Le coup d'envoi de la 32e édition de la caravane médicale « Sarobidy ny aiko » a été donné hier à Ambohidratrimo. Pendant dix jours, les cliniques mobiles sillonneront la Route Nationale n°4 et dispenseront des soins gratuits avant de s'arrêter à Mahajanga pour la célébration de la journée internationale de la femme. Cette 32ème édition menée conjointement par l'association Fitia, présidée par la Première Dame, Mialy Rajoelina, le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la Santé accordera une attention particulière à la planification familiale.

«Nombreux encore sont les hommes qui interdisent à leurs épouses d'utiliser des produits contraceptifs. Les femmes doivent prendre en main leur santé et leur avenir et nous les encourageons à se rendre auprès des stands dédiés à cet effet lors de cet évènement», selon le Pr Zely Randriamanantany, ministre de la Santé. Le président du Sénat, le Gal Richard Ravalomanana a représenté la Première Dame à cet événement. Il a été assisté par quelques membres du gouvernement et les autorités locales.

Investissement. Divers services de santé tels que la radiographie, la mammographie, des services de dépistage de diabète, de VIH, du cancer du col de l'utérus, de la malnutrition, de la tuberculose et de l'hernie ont été fournis gracieusement hier à Ambohidratrimo et se poursuivront encore à Maevatanana, Ambatoboeny et Mahajanga I. A cela s'ajoute la santé bucco-dentaire sans oublier les sensibilisations relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre et la collecte des dons de sang.

Lors de son allocution, le représentant des partenaires techniques et financiers a invité la population à profiter de cette occasion pour bénéficier de soins gratuits dispensés par du personnel qualifié, tout en saluant l'engagement ferme du gouvernement en faveur de l'amélioration de la santé et du bien-être de la population. « Certains pourraient considérer ces initiatives comme de simples dépenses, mais il s'agit en réalité d'un investissement. Les fonds alloués à cette caravane permettront aux femmes de rester en bonne santé, de travailler et de produire. À terme, cela générera des revenus, peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme. »