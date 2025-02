Madagascar: Université d'Antananarivo - Conférences scientifiques pour les 60 ans du Laboratoire des Radioisotopes

Une journée de conférences scientifiques pour célébrer les 60 ans du Laboratoires des Radioisotopes (LRI) de l'Université d'Antananarivo. C'était hier, dans les locaux du LRI à Andraisoro où des chercheurs et des experts nationaux et internationaux issus de divers horizons scientifiques ont répondu présents. L'heure était à la réflexion et au débat autour des défis environnementaux et globaux à Madagascar, auquel ont participé des intervenants issus de la Grande île et des quatre coins du monde et l'assistance.

Le Laboratoire des Radioisotopes, rattaché à la présidence de l'Université d'Antananarivo, est un laboratoire de recherche, de formation et d'expertise en agronomie, pédologie, environnement et en médecine nucléaire. « En médecine, il utilise des techniques isotopiques pour des études en médecine nucléaire, tandis qu'en agronomie, il se concentre sur les impacts du changement climatique, la biodisponibilité des nutriments, et la biologie du sol », a-t-il été précisé.

Il s'agit de recherches de haut niveau, menées en collaboration avec plusieurs institutions internationales et nationales. L'événement d'hier « a non seulement célébré six décennies de contributions scientifiques du LRI, mais a également ouvert de nouvelles perspectives pour l'avenir de la recherche à Madagascar », indique l'université d'Antananarivo.

Pour rappel, le Laboratoire des Radioisotopes a débuté la célébration de ses 60 ans d'existence par une messe, le 17 février 2025 dernier, à la Chapelle Militaire à Ampahibe.