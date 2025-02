Angola: La ZEE comptera 60 nouvelles industries dans les prochains mois

Calumbo (Angola) — La Zone Économique Spéciale (ZEE) comptera, dans les prochains mois, 60 nouvelles industries dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, a rapporté mardi à Icolo e Bengo le président du Conseil d'Administration (PCA) de l'institution, Manuel Pedro.

L'information a été fournie à la presse à l'issue de la visite que le commissaire adjoint aux affaires du Royaume-Uni pour l'Afrique, Ben Ainsley, a effectuée à la ZEE, dans le cadre de la croissance et de la reconnaissance de la zone, un pôle industriel de référence pour la gestion des espaces industriels infrastructurels.

Le PCA a déclaré que la ZEE compte actuellement 89 industries en activité et plus de 60 projets commerciaux en cours (avec des travaux en construction), de nouvelles industries dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique devant ouvrir dans les mois à venir (ce dernier avec plus de dix).

Il a indiqué qu'il s'agit de deux secteurs d'extrême importance pour l'économie et pour le secteur de la santé, après avoir expliqué que les industries hospitalières produiront des sérums, des seringues et d'autres matériels d'hygiène sanitaire.

Actuellement, a-t-il souligné, le chiffre d'affaires de la ZEE est d'environ cinq milliards de dollars américains.

Il a considéré que le secteur agricole est un autre point important de la zone économique, prêt à fournir des matières premières pour l'industrie, d'où l'engagement de faire en sorte que les petits et les grands agriculteurs produisent de plus en plus.

« Dans la région d'Icolo e Bengo, il existe déjà quelques producteurs de volaille, mais l'intention est d'augmenter le nombre de producteurs d'autres produits tels que le tournesol, pour l'industrie des biocarburants », a-t-il ajouté.

De son côté, le commissaire adjoint britannique aux affaires en charge de l'Afrique, Ben Ainsley, a affirmé que son pays avait l'agriculture comme atout et que ce secteur pourrait être le tremplin pour stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays, qui s'élèvent déjà à environ deux milliards de livres.

Selon Ben Ainsley, sa visite en Angola vise à identifier les meilleures opportunités d'investissement et d'affaires avec différents acteurs de l'économie angolaise.

Dans le secteur agricole, il a expliqué que le Royaume-Uni peut apporter une grande contribution à l'Angola, car il possède une expertise dans l'utilisation rationnelle de l'eau dans les champs, l'amélioration des sols et d'autres aspects à aborder dans les mois à venir, lorsqu'une délégation d'hommes d'affaires arrivera en Angola.

Il a également souligné les secteurs de l'industrie et du commerce comme domaines d'intérêt pour les entrepreneurs britanniques, aux côtés des autres opportunités commerciales qu'offre la ZEE, compte tenu de la diversité de ses domaines d'investissement.

Le Royaume-Uni est l'une des plus grandes économies du monde et la deuxième d'Europe, derrière l'Allemagne, et est donc intéressé à renforcer la coopération avec l'Angola, en profitant de l'expérience accumulée par la ZEE pour mettre en oeuvre des pratiques de gestion efficaces et durables dans son parc industriel.