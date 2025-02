Soudan: Le président du Conseil Souverain de Transition a pris la décision de reconstituer le Comité National Mixte pour les urgences humanitaires

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a publié mercredi une décision visant à reconstituer le Comité National Conjoint pour les Urgences Humanitaires, dirigé par le Lit-Gen Al-Sadig Ismail Mahmoud et les membres des sous-secrétaires des ministères des Affaires étrangères, des Finances, de la Santé, du Développement Social, de la Gouvernance Fédérale, de l'Agriculture et des Forêts, des Transports et de la Culture et de l'Information en plus des représentants des agences, institutions et organismes compétents.

Le comité est chargé d'assurer la préparation technique et logistique des points de passage en termes d'installations, de personnel et d'étroite coordination entre les ministères, agences et institutions concernés afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.

Et préparer des listes détaillées qui déterminent les besoins humanitaires du pays conformément aux politiques et aux plans supérieurs de l'État.

Le comité est également chargé de déterminer les objectifs stratégiques nationaux du plan de réponse humanitaire et de les partager avec les organismes des Nations Unies et les organisations nationales et internationales, d'élaborer une matrice des projets à mettre en oeuvre et de leurs coûts, de les approuver avec les organismes des Nations Unies et leurs partenaires, et d'assurer le suivi de leur mise en oeuvre.