Soudan: Le président du Conseil souverain de transition reçoit une invitation à participer à la réunion de haut niveau sur le financement du développement en Espagne

Port Soudan — Le président du Conseil de Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a reçu mercredi une invitation officielle du secrétaire général des Nations Unies et du Premier ministre espagnol pour participer à la réunion de haut niveau sur le financement du développement, qui se tiendra dans la ville espagnole de Séville.

C'etait lors de sa réception ce mercredi SE. l'ambassadeur d'Espagne au Soudan, Isidro Antonio, qui lui a remis l'invitation. En présence du Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Hussein Al-Amin.

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a expliqué dans un communiqué de presse que le président du Conseil de Souveraineté a exprimé son appréciation pour les positions positives de l'Espagne en faveur de l'unité et de la stabilité du Soudan, soulignant le rejet par l'Espagne des tentatives de fragmenter l'unité et l'intégrité des territoires soudanais, indiquant que l'Espagne est l'un des principaux partenaires dans les domaines du développement au Soudan et a un certain nombre de projets, expliquant que l'ambassadeur a tenu plusieurs réunions avec des responsables de divers ministères pour examiner la possibilité de la participation du secteur économique espagnol aux projets de reconstruction au Soudan dans la période d'après-guerre.

De son côté, l'ambassadeur d'Espagne a déclaré avoir transmis au président du Conseil de souveraineté les voeux de son pays pour la fin de la guerre au Soudan et le retour de la paix et de la stabilité. Exprimant son espoir d'activer le partenariat entre son pays et le Soudan dans divers domaines. Il a déclaré que l'Espagne regrette les combats qui se déroulent au Soudan, espérant parvenir à la paix et à la stabilité le plus rapidement possible.

L'ambassadeur d'Espagne a expliqué qu'au cours de la réunion, il a présenté une lettre d'invitation conjointe du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président espagnol Santis au président du Conseil de souveraineté pour assister à la Conférence de haut niveau de l'ONU qui se tiendra en Espagne en juin. Il a déclaré que son pays attend avec impatience la participation du Président du Conseil de Souveraineté.