Soudan: Al-Eaysir - Accord entre le pays et l'Iran pour activer la coopération médiatique

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Aiser, a reçu aujourd'hui dans son bureau au Complexe des Ministères à Port Soudan, le directeur général de la chaîne d'information Al-Alam-TV, Ali Arzi, accompagné de l'ambassadeur d'Iran au Soudan, Hassan Shah Hussein, en présence de la sous-secrétaire du ministere de la Culture et de l'Information, Mme Samaya Al-Hadi.

La réunion a discuté des moyens de développer et d'améliorer le travail des médias à la lumière du développement des relations bilatérales entre les deux pays frères vers des horizons plus larges.

Les deux parties ont convenu d'activer tous les accords signés entre les deux pays dans le domaine des médias, notamment l'échange d'expertise, la formation et le renforcement des capacités.

D'autre part, la délégation, accompagnée du ministre de la Culture et de l'Information, a visité le siège de l'Autorité de Radio et de Télévision du Soudan dans le bâtiment de la radio et de la télévision de l'État de la mer Rouge à Port Soudan.

Au début de la visite, la délégation a écouté une explication détaillée du directeur du secteur de la télévision, Al-Waleed Mustafa, sur l'avancement des travaux à la télévision après que la milice terroriste a ciblé le siège de l'Autorité générale de la radio et de la télévision à Omdurman.

La délégation a visité les studios de télévision, les salles de montage et de diffusion, les bureaux techniques et administratifs et le studio supplémentaire en construction. Elle a salué les efforts déployés par les employés de l'Autorité, compte tenu des capacités modestes, et a promis d'apporter son soutien aux efforts de modernisation des appareils et des équipements.