Algérie: Le Conseil de la Nation annonce la suspension de ses relations avec le Sénat français

Alger — Le Conseil de la Nation a annoncé mercredi la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français, y compris le protocole de coopération parlementaire signé entre les deux chambres le 8 septembre 2015, indique un communiqué du Conseil.

"Dans un glissement continu et une dérive d'une extrême gravité, reflétant la montée de l'extrême droite française et sa domination sur la scène et la décision politique françaises, le président du Sénat français a effectué une visite à la ville de Laâyoune occupée, dans la République arabe sahraouie démocratique.

Un acte inacceptable et non surprenant, qui méprise la légitimité internationale et s'oppose fermement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dont son pays est l'un des membres permanents- censés défendre les droits de l'homme et le droit des peuples colonisés à l'autodétermination, plutôt que de tenter de les saper, de les effacer, de les annuler et de les nier", indique une déclaration du bureau du Conseil de la Nation, réuni sous la présidence de M. Salah Goudjil, président du Conseil.

"Par conséquent, tout en tenant le côté français responsable des conséquences de cette visite irresponsable, provocatrice et ostentatoire, le bureau du Conseil de la Nation, sous la présidence de M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, annonce la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat de la République française, y compris le protocole de coopération parlementaire signé entre les deux chambres le 8 septembre 2015".