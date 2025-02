Algérie: Président de la République - Les nouvelles usines de dessalement, une fierté pour le pays victorieux

EL Tarf — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi dans la wilaya d'El Tarf que les usines géantes de dessalement réalisées récemment dans les wilayas d'Oran, Tipasa, El Tarf, Boumerdes et Béjaïa, sont une fierté pour l'Algérie victorieuse.

Dans une allocution prononcée après avoir écouté un exposé sur le déroulement des travaux de réalisation de l'usine de dessalement "Koudiet Eddraouche" dans la wilaya d'El Tarf, qu'il a inaugurée, le président de la République a déclaré: "Je remercie tous les travailleurs, cadres et responsables pour leur mérite dans la réalisation de ces mégaprojets, dont messieurs le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables et le ministre de l'Hydraulique, et le PDG de Sonatrach et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ces grands projets".

Le président de la République a affirmé que ces mégaprojets sont "somme toute, un honneur pour l'Algérie victorieuse. J'espère que nous compléterons ce programme en inaugurant l'usine de dessalement de Cap Djinet à Boumerdès et une autre à Bejaia, et on aura finalisé tout le projet de l'extrême Ouest à l'extrême Est en passant par le centre" du pays.

Il a souligné que "ces grands projets resteront dans l'histoire", ajoutant "sans exagération, l'on trouve rarement de tels programmes dans d'autres pays, ni en termes de ressources financières, ni de cette envergure. Je suis très fier de la cohésion et de la complémentarité entre les cadres et les travailleurs qui ont travaillé dans des conditions difficiles certes mais dans une coordination parfaite".

Le président de la République a exprimé son espoir de "voir notre pays concrétiser d'autres grands projets de développement".

Ont assisté à la cérémonie d'inauguration de ce projet stratégique, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, et le ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal, ainsi que les responsables des entreprises nationales chargées de la réalisation et les autorités locales et militaires de la wilaya d'El Tarf.

Réalisée par des compétences algériennes et des moyens technologiques, cette usine dispose d'une capacité de production de 300.000 mètres cubes/jour, soit 300 millions de litres/jour, permettant d'alimenter en eau potable les populations des wilayas d'El Tarf, d'Annaba, de Skikda et de Guelma.