Afrique: Tennis de table/Coupe d'Afrique - Antoine Razafinarivo en quarts

Unique rescapé. L'expatrié de France, Antoine Razafinarivo, s'est qualifié sans trop forcer pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. La joute continentale se déroule du 25 au 27 février à Tunis, capitale tunisienne. Le champion d'Afrique en double messieurs et double vice-champion d'Afrique de l'Est s'est imposé 4 sets à 1 contre le Nigérian Kuti Matthew hier après-midi. Antoine a arraché la victoire aux trois premiers sets : 11/6, 11/7, 11/9, avant que le Nigérian remporte son unique set des huitièmes (5/11). Le pongiste de la Grande Île a par la suite décroché la victoire au cinquième et dernier set (11/9).

En phase de groupes, il a battu sans complexe l'Égyptien El Beilali (3-0), puis le Ghanéen Akile (3-1) et le Camerounais Batix. Quant à l'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana, il a été éliminé en huitièmes. Le champion d'Afrique en double et double champion d'Afrique de l'Est en 2023 et 2024 s'est incliné sur le fil devant l'Égyptien Mohamed Beilali, par 3 sets à 4. L'expatrié de France a assuré le premier set, 11/6. L'Égyptien a par la suite remporté les deux sets suivants (8/11, 7/11). Fabio a encore pu égaliser trois partout (11/8), avant que son adversaire prenne l'avantage au cinquième set (8/11).

Coude à coude, Fabio a ravi la victoire au sixième set après une dure bataille (14/12). Au septième et dernier set, le porte-drapeau malgache a cédé la dernière partie décisive, 6/11. Les deux joueuses locales ont toutes les deux plié bagage aux huitièmes de finale. La championne d'Afrique des jeunes U15 en 2024, Océane Razafindrakoto, s'est inclinée devant la Tunisienne Ela Saidi, 2 à 4. La Tunisienne a arraché le premier set, 11/3, avant l'égalisation de la double championne nationale (8/11). Saidi a repris l'avantage en remportant les deux sets suivants, 11/6, 11/7. La médaillée d'or aux Jeux de l'Acnoa, Océane, a par la suite décroché le cinquième set, 13/11. Elle a encore mené au sixième set mais a finalement cédé au bout du suspense (12/10).

De son côté, Tina Gracia Andriatahina, n'a pas fait le poids et a perdu à sens unique contre l'Égyptienne Mariam Alhobaby 0 à 4 (1/11, 2/11, 3/11, 2/11). L'unique représentant malgache encore en lice, Antoine Razafinarivo, a disputé les quarts de finale tard hier soir. En cas de victoire, il disputera les demi-finales ce jeudi.