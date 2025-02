Madagascar: EDBM - La création d'entreprises augmente de 2,3% en 2024

En 2024, l'EDBM a accompagné la création de 1 529 entreprises, principalement dans le secteur des services. Cela représente une augmentation de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Lors d'une journée d'échanges avec la presse économique de Madagascar, l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar) a présenté ses rapports d'activité pour l'année 2024 hier à Antananarivo. Cet événement a permis aux journalistes de dialoguer directement avec les acteurs économiques du pays.

L'année précédente a montré un regain d'intérêt pour le développement d'entreprises locales. Antananarivo reste le lieu privilégié des investisseurs, avec 2 259 nouvelles entreprises créées, dont 1 650 dans la capitale. Cependant, d'autres régions ne sont pas en reste : Toamasina a vu la création de 188 entreprises, Antsiranana 87, Nosy Be 138, Antsirabe 51, Mahajanga 72, Fianarantsoa 14 et Toliara 61. Les secteurs textile et touristique attirent particulièrement les investisseurs.

Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM, a souligné l'importance de ces résultats pour l'économie malgache. Elle a précisé : « Ces chiffres montrent que Madagascar reste un terrain favorable pour les entrepreneurs locaux et les investisseurs étrangers. » Elle a ajouté que l'EDBM se consacre pleinement à faciliter cette croissance en simplifiant les démarches administratives et en soutenant les projets d'investissement. Le gouvernement, de son côté, a mis en place des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, notamment avec la réforme fiscale et l'accélération des procédures. Néanmoins, Josielle Rafidy a insisté sur le fait qu'il reste encore des efforts à fournir pour rendre Madagascar encore plus attractif.

Attractivité

Pendant l'événement, l'assistance a pu découvrir les points clés concernant les investissements et la création d'entreprises à Madagascar. Parmi les sujets abordés, la forte dynamique de la création d'entreprises et l'attractivité croissante de Madagascar pour les investisseurs étrangers ont particulièrement retenu l'attention.

L'EDBM a également mis en lumière la reprise des investissements étrangers, qui a marqué une tendance positive. Les investissements directs étrangers ont augmenté, passant de 418 millions de dollars en 2022 à 519 millions de dollars en 2023. Parmi les principaux investisseurs, on trouve la France, les États-Unis, les Mauriciens et les Japonais. Cela prouve que Madagascar attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Un bon exemple de cette dynamique est le projet Base Toliara, soutenu par des investisseurs français et américains.

Cependant, malgré cette croissance, des défis subsistent. Les infrastructures et la question de l'énergie demeurent des obstacles à un développement plus rapide. L'EDBM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour trouver des solutions à ces pro blèmes. Des réformes sont en cours, comme celles visant à améliorer les infrastructures et à aligner la législation malgache avec les normes internationales. Toutefois, il est évident que des efforts continus seront nécessaires pour garantir une croissance durable à long terme.