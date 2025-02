Madagascar: Infrastructures routières - Réhabilitation des points noirs sur la RN2

Les travaux de réhabilitation dans la route nationale numéro deux vont permettre de réduire les difficultés endurées par ses usagers.

Les usagers de la Route Nationale 2 (RN2), reliant Antananarivo à Toamasina, bénéficient enfin de travaux d'amélioration. Plusieurs sections de cette route stratégique ont été rénovées ou sont actuellement en réhabilitation, dans le but de faciliter la circulation, rendue difficile par les intempéries.

Parmi les zones les plus touchées, le tronçon d'Ambodisovoka (PK 291+250) figurait parmi les points noirs les plus problématiques. Dégradé et difficilement praticable, il était une source de frustration pour les automobilistes et les transporteurs. Pour remédier à cette situation, le ministère des Travaux publics (MTP) a entrepris des travaux d'urgence: purge des matériaux endommagés, renforcement avec des matériaux concassés plus résistants, et installation d'un système de drainage sur le côté gauche de la chaussée pour améliorer l'évacuation des eaux. Grâce à ces interventions, la circulation a été rétablie.

D'autres points critiques de la RN2 ont également fait l'objet de travaux. À Ranomafana Est (PK 204), la réhabilitation est terminée, mettant fin aux embouteillages causés par l'état de la route. À Ampasimadinika (PK 304), les interventions se poursuivent sous la supervision de l'entreprise CRCC, incluant l'évacuation des eaux stagnantes, la scarification de la chaussée et le renforcement du revêtement.

Malgré ces améliorations, les usagers réclament une réhabilitation complète de la RN2. « Ce que nous voulons, c'est une rénovation totale de la route pour mettre fin aux souffrances causées par son mauvais état », souligne Jeddy Manonga, un utilisateur régulier. En réponse, les autorités affirment poursuivre progressivement les travaux sur les segments les plus dégradés de cet axe vital pour l'économie du pays.