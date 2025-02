Madagascar: Transport aérien - Ravinala Airports prévoit de gros investissements

Un investissement de 113,14 milliards d'ariary est prévu pour moderniser les aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be. Ces travaux visent, principalement, à améliorer les infrastructures.

À Antananarivo, 60,34 milliards d'ariary seront alloués à divers chantiers. La rénovation des chaussées aéronautiques, qui représente un investissement de 55,06 milliards d'ariary, comprend des travaux sur les tarmacs, le balisage en collaboration avec l'ASECNA et l'amélioration du réseau hydrant en partenariat avec TotalEnergies. La rénovation du Tarmac 1 est déjà en cours, avec une finalisation des phases 1 et 2 prévue pour juillet 2025, tandis que les travaux sur le Tarmac 2 s'étendront de mai à septembre 2025.

En parallèle, le terminal domestique bénéficiera d'un réaménagement de 5,28 milliards d'ariary. L'un des objectifs prioritaires est d'augmenter la capacité d'accueil des passagers. Le terminal principal pourra ainsi recevoir 216 passagers par heure, contre 120 actuellement, et la salle d'embarquement passera de 151 à 236 sièges.

À Nosy Be, l'investissement total atteindra 52,80 milliards d'ariary. L'aérogare fera l'objet d'une modernisation pour un montant de 15,60 milliards d'ariary, incluant une extension du bâtiment, la création d'une zone de restauration, un nouveau poste d'inspection filtrage et des infrastructures dédiées au fret. Le salon VIP sera également agrandi, tandis que de nouveaux bureaux seront aménagés au premier étage.

Les infrastructures situées côté piste bénéficieront d'un investissement de 37,20 milliards d'ariary, destiné notamment à des travaux de drainage, à la rénovation de la plateforme de déversement des eaux bleues et à l'amélioration des accès, prévus entre décembre 2024 et février 2025. Une extension des tarmacs et la création d'une aire de stationnement sont également à l'étude.

Un engagement constant

Depuis 2017, Ravinala Airports a consacré 1 156,80 milliards d'ariary au développement des aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be. Ces investissements ont notamment permis la mise en service du nouveau terminal d'Antananarivo, la réhabilitation de l'aérogare de Nosy Be, la modernisation des pistes, ainsi que la construction d'un centre de traitement d'eau, d'une station électrique et d'ombrières solaires.

Le directeur général de Ravinala Airports, Daniel Lefebvre, assure que la capacité actuelle du terminal international d'Antananarivo est suffisante pour accompagner le développement du secteur aérien dans les années à venir. « Le terminal peut traiter jusqu'à 2 millions de passagers par an, alors qu'actuellement, l'aéroport en accueille 900 000. Il existe donc une marge de progression importante », souligne-t-il.

Toutefois, il précise que cette capacité ne doublera pas immédiatement, notamment en raison des avions de Madagascar Airlines, qui ne disposent que de soixante douze sièges. Selon lui, la croissance du secteur aérien est un levier essentiel pour le développement touristique et économique de Madagascar. Il estime qu'avec une flotte de six avions en bon état, Madagascar Airlines pourrait contribuer à l'essor du trafic aérien. Une progression de deux cent mille passagers est attendue dès 2025, avec des perspectives encore plus encourageantes pour 2026 et 2027. Le dirigeant insiste sur l'importance du transport aérien pour soutenir le tourisme, en facilitant l'accès à des destinations prisées comme Nosy Be, Sainte-Marie et d'autres sites d'intérêt à Madagascar.