Algérie: Belmehdi souligne l'importance d'un discours religieux modéré pour renforcer les valeurs de la société

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, mercredi à Alger, l'importance de tenir un discours religieux modéré et adapté à la spécificité spirituelle du mois sacré de Ramadhan, afin de contribuer au renforcement des valeurs de la société.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une conférence sur "L'intégration institutionnelle et le renforcement de la conscience du Ramadhan", M. Belmehdi a mis en exergue l'importance de tenir un discours religieux "modéré et adapté à la spécificité spirituelle du mois sacré dans le but de consolider les valeurs de la société".

A l'occasion de cette conférence, qui a vu la participation des cadres du ministère et de représentants de divers secteurs et instances nationales, M. Belmehdi a donné une batterie d'orientations portant notamment sur la nécessité de "consacrer des cours et des prêches traitant de questions sociales, à l'instar des moyens de lutter contre les formes de spéculation et de monopole".

Le ministre a, à cet égard, mis en avant l'importance de coordonner les efforts en prévision de l'avènement du mois sacré, afin d'instaurer un environnement spirituel propice, notamment à travers les préparatifs pour assurer l'encadrement des différentes structures du secteur, dont les mosquées.