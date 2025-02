Madagascar: Smatchin - Vers une ouverture aux universités de l'océan Indien

En guise de lancement de la onzième édition du tournoi de basketball interuniversitaire et inter-instituts portant le nom de « XXL Smatchin Be Connect », qui aura lieu du 8 au 16 mars à Antananarivo, les organisateurs, avec leurs sponsors, ont tenu une conférence de presse mercredi dans l'enceinte de la brasserie Star à Andraharo.

C'était l'occasion pour les parties prenantes d'afficher leur solidarité pour la réussite de l'événement. Avec l'affluence et l'engouement des participants, l'édition 2025 prend une nouvelle dimension en regroupant cinquante universités et instituts, dont quarante-huit équipes masculines et dix-sept féminines. Les organisateurs sont obligés d'organiser les rencontres sur trois sites majeurs : le Palais des Sports de Mahamasina, le gymnase couvert de Mahamasina et les terrains de basketball du stade Barea à Antananarivo durant les phases de groupe.

Sécurité renforcée

Plusieurs concours annexes sont au programme, comme l'élection de Miss et Mister Smatchin, le Smatchin Dance Contest, le DJ Smatchin Contest, l'E-sport Orange X Smatchin 2K25 et le grand retour du concours de Slam Dunk. La grande nouveauté de cette onzième édition est le Slam Contest, ainsi que la diffusion sur Canal+ via Gasy Sport TV de tous les matchs durant les neuf jours de compétition, et l'existence d'une mascotte portant le nom de Smatchiii.

Miandrafenosoa Rakotovao, l'un des organisateurs de Smatchin, a mis l'accent sur la sécurité lors de sa prise de parole : « Nous avons consacré un budget colossal pour assurer la sécurité des participants ainsi que de toutes les personnes qui viendront au Smatchin. Cette année, nous avons changé le mode d'entrée pour les équipes participantes. Celles qui sont éliminées en phase de groupe n'ont plus le droit d'entrer sur le site via leur badge, contrairement à celles qui ont réussi à franchir les huitièmes de finale. »

Et Miandrafenosoa Rakotovao d'ajouter : « Il n'y a pas de vente de billets en avance afin d'éviter les fraudes. Nous ferons le maximum pour fluidifier les entrées sur les sites de compétition. Comme l'événement Smatchin s'agrandit d'année en année, nous envisageons d'ouvrir Smatchin aux universités de l'océan Indien, notamment celles de Maurice, de La Réunion, des Comores et des Seychelles. »

Quinze instituts en dehors d'Antananarivo viendront participer à cette onzième édition. Pour le prize money, le vainqueur de la catégorie masculine touchera cinq millions d'ariary, tandis qu'une somme de quatre millions d'ariary sera offerte à la gagnante de la catégorie féminine.