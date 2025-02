Algérie: Organisation des élections des membres du Parlement de l'enfant algérien 2025-2027

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mercredi dans un communiqué, l'organisation des élections des membres du Parlement de l'enfant algérien 2025-2027, en collaboration avec l'Assemblée populaire nationale (APN), en vue d'ancrer la culture citoyenne et les valeurs de la démocratie participative auprès des élèves.

L'initiative de la composition du Parlement de l'enfant algérien "s'inscrit dans le cadre de la coopération conjointe entre le ministère et l'APN", a rappelé le ministère, précisant que ce Parlement permettra aux enfants de "se concerter et d'exprimer leurs avis ainsi que d'interpeller directement les membres du gouvernement lors de ses séances plénières".

Pour ce faire, il a été décidé d'"organiser des élections en vue de constituer les membres du Parlement de l'enfant algérien, composé d'une élite d'élèves des cycles de l'enseignement moyen et de l'enseignement secondaire général et technologique, y compris les élèves algériens scolarisés à l'Ecole internationale algérienne en France, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, selon le communiqué.

Les directeurs de l'Education et les directeurs des CEM et des lycées se chargeront de l'exécution des préparatifs à ces élections et des délais qui leur sont fixés, tout en veillant au bon déroulement de l'élection des membres du Parlement", ajoute le communiqué.

L'élection des membres de ce Parlement "contribuera à la concrétisation des objectifs de l'Ecole algérienne, à travers l'ancrage de la culture citoyenne et des valeurs de la démocratie participative auprès des élèves, afin de permettre à ces derniers d'acquérir, d'une part, les principes du dialogue constructif, de l'échange des avis et du respect de l'opinion d'autrui, et d'autre part, les règles de la coexistence, à travers le respect des droits et devoirs".

Les dispositions relatives à l'élection des représentants des wilayas, membres du Parlement de l'enfant, s'effectue en deux étapes essentielles (élection des représentants des établissements d'enseignement et élection des représentants des wilayas). Le candidat doit être de nationalité algérienne et avoir obtenu une moyenne de 17/20 et plus au premier trimestre de l'année scolaire.

Le scrutin se déroulera le 10 mars prochain au niveau des bureaux de vote au sein des établissements d'enseignement et le 9 avril aux centres de vote au niveau des wilayas.

Les résultats définitifs des élections des membres du Parlement de l'enfant algérien seront annoncés le 10 avril 2025", a conclu le communiqué.