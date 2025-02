Algérie: Sonatrach signe un contrat avec Sinopec pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures à Hassi Berkane-Nord

Alger — Le groupe Sonatrach a signé, mardi à Alger, un contrat avec la société chinoise Sinopec, d'une valeur globale d'investissement, estimée à 850 millions USD, relatif à l'exploration et à l'exploitation du champ de Hassi Berkane-Nord (HBAN), situé entre les deux wilayas de Ouargla et d'El-Meniaâ.

Le contrat a été signé par le vice-président chargé de l'exploration et de la production, Farid Djettou et le directeur général de SINOPEC International Energy Investment (HK) Holding Ltd, Weisong XUE, lors d'une cérémonie présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab et en présence du Président-directeur général (PDG) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, du Senior vice-Président de Sinopec, Niu Shuanwen, ainsi que de l'ambassadeur chinois, Dong GUANGLI.

Le contrat est un partenariat entre Sonatrach et Sinopec, sous forme de partage de production sur le périmètre de Hassi Berkane-Nord (HBAN), et ce après des négociations directes entre les deux parties, selon l'article 91 de la Loi des hydrocarbures prévoyant la possibilité pour le groupe public de conclure un contrat d'hydrocarbures en gré à gré, après concertation avec l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Le périmètre HBAN est situé à environ 80 km au Sud-ouest de Hassi Messaoud et s'étend sur une surface de près de 9.700 km2, et ce dans le bassin d'Amguid Messaoud.

Ce contrat permettra d'exploiter les hydrocarbures au niveau des blocks 428 et 429 contenants du gaz naturel condensé.

D'une durée de 30 ans, renouvelable une fois pour une durée ne dépassant pas dix ans, ce contrat intervient à l'issue du protocole d'accord signé par les deux parties en mars dernier.

Le financement de l'exploration sera assuré à hauteur de 100 % par la société chinoise, tandis que les investissements ultérieurs seront partagés, en cas de résultats positifs, à hauteur de 30% pour la Sonatrach et de 70% pour la Sinopec, selon les explications fournies.

Dans son allocution à cette occasion, M. Hachichi a estimé que la signature de ce contrat "est un nouveau jalon dans le processus d'une coopération réussie avec Sinopec et une preuve claire sur l'engagement commun à renforcer ce partenariat et à le promouvoir vers des perspectives plus larges".

Dans ce cadre, le PDG s'est félicité du succès réalisé dans le cadre du partenariat établi depuis 2002 dans le champ de Zairzaitine, qui constitue l'un des principaux piliers de notre relation avec Sinopec".

De son côté, le Senior Vice-Président de Sinopec, Niu Shuanwen a affirmé que la signature de ce contrat constituait "une étape importante" dans le développement du secteur énergétique en Algérie, notamment en matière de production du gaz.

L'ambassadeur chinois a, quant à lui, rappelé dans une allocution, l'importance du contrat conclu qui sera "mutuellement bénéfique", saluant les mesures incitatives importantes contenues dans la Loi des hydrocarbures et la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie.