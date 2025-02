Algérie: Saihi insiste sur le renforcement du travail durant le mois de Ramadhan

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a donné, mercredi à Alger, des instructions aux responsables du secteur de la santé des wilayas du pays, leur rappelant la nécessité de renforcer le travail durant le mois de Ramadhan, et de fixer les listes de permanence notamment pour la période avant et après l'appel à la prière du Maghreb.

Dans une allocution prononcée lors de sa réunion, par visioconférence, avec les directeurs de la santé des wilayas et des établissements de santé y relevant, en présence des cadre centraux, le ministre de la Santé a appelé le directeur général des structures sanitaires à communiquer une note pour informer les responsables du secteur de "la nécessité de renforcer le travail durant le mois de Ramadhan, notamment avant et après l'appel à la prière du Maghreb", afin d'assurer la prise en charge des cas urgents au niveau des hôpitaux pendant cette période.

M. Saihi a également invité les responsables du secteur de la santé au niveau des wilayas à "s'assurer impérativement de la disponibilité des médicaments au niveau des structures qui leur relèvent, ainsi qu"à fixer les listes de permanence, notamment pour la période avant et après l'appel à la prière du Maghreb, durant laquelle les services des urgences reçoivent de nombreux cas".

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de "verser les salaires des professionnels de la santé suivant la nouvelle grille", appelant les directeurs du secteur de la santé à "accorder une attention particulière à ce sujet (...) afin de verser ces salaires début mars, le premier ou le deuxième jour du mois de Ramadhan".

A cette occasion, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé a présenté un exposé sur les mesures et dispositions prises en prévision du mois sacré. Ces mesures portent essentiellement sur "les campagnes de sensibilisation et la nécessité de garantir les conditions sanitaires nécessaires, notamment au niveau des espaces destinés aux iftars collectifs durant ce mois, dans le but d'éviter les intoxications alimentaires".

Le directeur général des structures sanitaires a, quant à lui, présenté un exposé dans lequel il a appelé les directeurs de santé à la nécessité d'"accompagner les organisateurs des tables des iftar collectifs en leur fournissant les orientations et conseils nécessaires concernant les méthodes de conservation des produits alimentaires", ainsi qu'à la "nécessité de respecter le système de travail en vigueur et le système de permanence au niveau des services des urgences dans l'ensemble des établissements sanitaires avant, pendant et après l'iftar, tout en respectant tous les rendez-vous déjà programmés".