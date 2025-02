Algérie: Affaire du match face au RS Berkane - Le TAS donne gain de cause à l'USMA et annule la décision de la CAF

Alger — Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, a rendu son verdict ce mercredi, dans l'affaire du maillot du RS Berkane, donnant gain de cause à l'USM Alger, a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

" Le Tribunal du TAS a décidé d'annuler la décision initiale prise par la Confédération africaine de football (CAF), qui autorisait le maillot de RS Berkane, arborant un symbole politique, en violation des règlements de l'instance africaine. Cette dernière impose la séparation entre la politique et le sport. Ce verdict est une victoire pour les principes de neutralité du sport et le respect des règlements, et confirme l'importance pour les clubs de respecter les règles régissant la compétition", indique la même source.

L'affaire remonte à la précédente édition de la Coupe de la Confédération. Le club algérois avait refusé de jouer la seconde manche des demi-finales, en déplacement, devant un adversaire qui continuait d'arborer sur son maillot une carte du Maroc incluant les territoires occupés du Sahara occidental. En agissant de la sorte, les Marocains avaient bafoué toutes les règles du sport, qui interdisent tout message ou slogan à caractère politique ou religieux.

Lors du match aller, qui devait se jouer au stade olympique du 5-Juillet d'Alger, les joueurs du club marocain avaient refusé d'entrer sur le terrain, malgré la présence des joueurs de l'USMA.

Suite à la décision de la CAF de déclarer le RS Berkane vainqueur à l'aller par forfait 3-0 et de maintenir le match retour, l'USM Alger avait décidé de saisir le Tribunal arbitral sportif (TAS), se basant dans sa requête sur les règlements de la CAF et ceux de la FIFA, qui interdisent formellement l'usage des messages politiques ou religieux dans les rencontres de football.

" La décision du TAS, reflète la force et le professionnalisme de la direction de l'USMA dans la défense des intérêts du club, et montre sa détermination continuelle à garantir le respect des règlements, et la défense des intérêts du club dans toutes les compétitions. Cela confirme en outre, la justesse de notre position juridique. L'USMA tient aux principes de l'éthique, de la neutralité, et le respect des règlements, et continuera à œuvrer avec détermination, pour préserver sa place dans le gotha du football africain", conclut le communiqué de l'USMA.

Pour rappel, la Fédération algérienne de football (FAF) et l'USMA, avaient introduit le 2 mai 2024, un dossier au niveau du TAS de Lausanne, pour annuler la décision de la CAF, qui considérait le représentant algérien comme perdant (3-0) à l'aller.

Dans la loi 4 du football relatif à l'équipement des joueurs, "l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans, messages ou images à caractère politique, religieux, personnel ou publicitaire sur leurs sous-vêtements autres que le logo du fabricant. En cas d'infraction, le joueur et/ou l'équipe sera sanctionnée par l'organisateur de la compétition, par la fédération nationale ou par la Fédération internationale (FIFA)".

Selon l'article 50 de la Charte olympique (alinéa 2), "aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique".