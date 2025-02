Algérie: Ligue 2 amateur - MB Rouissat-USMH, un choc décisif, l'ESBA et le RCK sur du velours

Alger — La 21e journée du championnat de la Ligue deux de football amateur prévue jeudi et vendredi, verra un "choc décisif" pour l'accession en Ligue 1 Mobilis, qui mettra aux prises le leader du groupe "Centre-Est", le MB Rouissat à son poursuivant direct, l'USM Harrach, alors que les deux premiers du groupe "Centre-Ouest" l'ES Ben-Aknoun et le RC Kouba évolueront sur du velours devant les deux derniers du classement.

Tous les regards seront donc braqués vers le stade d'Ouargla qui abritera le grand choc du groupe (Centre-Est) entre le leader, le MB Rouissat (48 pts) et son dauphin l'USM Harrach (43 pts) qui se disputeront le seul billet mis en jeu pour l'accession parmi l'élite, à huit étapes de l'épilogue de la compétition.

Une victoire des locaux leur donnerait une avance confortable de 8 points, alors qu'une victoire de l'USMH leur permettrait de revenir à deux longueurs seulement ce qui relancerait de plus belle la lutte pour la montée. Un score de parité arrangerait beaucoup plus les locaux qui conserveraient leur avance de cinq points.

Concernant la lutte pour le maintien, hormis, l'US Souf, étrillé, mardi en match avancé par le CA Batna (1-5), et qui a pratiquement mis les deux pieds en division inférieure (Inter-Régions), les autres potentiels menacés par la relégation, O. Magrane (15e - 16 pts) et la JS Bordj Menaiel (14e- 20 pts) auront l'avantage d'évoluer à domicile devant respectivement le MSP Batna (11e - 25 pts) et le MO Constantine (7e - 26 pts) avec l'espoir d'améliorer leur capital-points.

D'autres clubs menacés par la descente en division inférieure sont dans l'obligation de faire le plein pour éviter de mauvaises surprises, notamment le NRB Teleghma (12e - 24 pts) qui reçoit l'USM Annaba (3e - 38 pts), et l'IRB Ouargla (12e - 24 pts) en déplacement chez l'AS Khroub (6e- 27 pts) pas facile à manier sur son terrain.

Groupe Centre-Ouest: l'ES Ben Aknoun et le RC Kouba largement favoris

La 21e journée du groupe "Centre-Ouest) devrait être favorable au leader, l'ES Ben Aknoun (46 pts) et à son poursuivant direct, le RC Kouba (40 pts) en évoluant à domicile devant les deux derniers du classement, le SC Mécheria (16e- 11 pts) et le MCB Oued Sly (15e - 17 pts).

Les deux équipes de la capitale devraient, a priori, engranger les trois points de la victoire, contre des adversaires très fébriles qui ont presque perdu toutes leurs chances de maintien en Ligue 2.

L'ESBA qui reste sur un nul à Témouchent compte bien renouer avec le succès à domicile pour conserver ses six points d'avance sur son concurrent direct le RC Kouba, défait la semaine dernière hors de ses bases devant le WA Mostaganem.

Désormais dos au mur, les hommes de Boualem Charef sont condamnés à gagner contre le MCB Ouled Sly pour rester dans le sillage du leader, en attendant la suite de la compétition.

En bas du tableau, outre les deux derniers du classement en mission ardue en déplacement à Alger, le trio : RC Arbaâ, SKAF Khemis Meliana et GC Mascara qui se partagent la 12e place (22 pts) et le CR Témouchent (11e - 23 pts), sont les plus exposés au danger de descente, d'où la nécessité de glaner le maximum de points pour espérer quitter la zone de turbulences.

Tous les matchs des deux groupes se joueront jeudi, à l'exception des matches US Bechar-Djedid - CR Témouchent et SKAF - JS El Biar qui auront lieu le vendredi.