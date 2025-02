Algérie: Le Groupe Getex lance sa nouvelle collection de vêtements pour enfants à des prix compétitifs

Alger — Le holding industriel textiles et cuirs "GETEX" a lancé, mardi à Alger, sa nouvelle collection de vêtements pour enfants à des prix compétitifs, en prévision de l'Aid El Fitr, avec vente par facilité sur sa plateforme numérique dédiée à cet effet.

La présentation de la nouvelle collection a eu lieu au Palais de la culture, en présence du ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et du Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des textiles et cuirs relevant de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Industrie a souligné l'importance de cette démarche reflétant la "forte" volonté de promouvoir et de renforcer le produit national selon une vision nationale "ambitieuse", pour le développement et l'accompagnement de l'industrie locale, tant sur le plan qualitatif que créatif, en réponse aux aspirations et aux besoins du citoyen algérien.

Cette démarche illustre "le modèle de partenariat réussi entre l'industrie nationale et les domaines de la recherche et du développement", a-t-il ajouté, affirmant que les produits présentés et commercialisés sont le fruit des efforts conjoints du groupe GETEX, des experts du Groupement Algeria Corporate Universities (GACU), et de la start-up "Diar Dzair", pour présenter un produit respectant les normes requises en termes de conception, de qualité et de prix.

Le ministre a également souligné la nécessité pour le Groupe public de poursuivre ses efforts en vue de renforcer ses capacités sur le marché, de contribuer à la dynamisation du réseau de sous-traitance, et d'augmenter le taux d'intégration nationale dans l'industrie des textiles et des cuirs, ce qui permettra d'apporter une valeur ajoutée réelle, et de réduire la dépendance aux importations.

De son côté, le Président-directeur général (PDG) de Getex, Toufik Berkani, a affirmé que cette offre constituait une opportunité pour le groupe public de mettre en avant sa capacité à satisfaire la demande locale avec la qualité requise et le prix approprié et d'affirmer sa démarche à améliorer l'image de marque et la réputation du produit algérien dans le domaine du textile.

Pour le PDG de Getex, l'offre intervient parallèlement au lancement effectif de la plateforme électronique pour la commercialisation des produits Getex, en partenariat avec la start-up "Diar Dzair".

Cette plateforme permet l'achat à distance des produits du groupe, en assurant la livraison à domicile et le paiement par facilité, ajoute M. Berkani, qui a précisé que les remises seront appliquées durant le Ramadhan, et ce dans le cadre de la responsabilité sociale du groupe.

En marge de cet évènement, le Groupe "Getex" a signé deux conventions avec le Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et le Centre algérien de développement du cinéma (CADC), ainsi qu'une troisième convention avec le groupe "Tayal" et le groupe tunisien de prêt à porter "Zen", portant sur l'échange d'expériences dans le domaine du design et du marketing.