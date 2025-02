A quelque huit mois de la présidentielle au Cameroun, la tendance n'est pas à l'union dans les rangs de l'opposition. En effet, alors que plusieurs de ses leaders avaient assuré travailler à unir leurs forces, en créant notamment une alliance qui aboutirait à la désignation d'un candidat unique pour faire face au candidat naturel du parti au pouvoir, on est, pour l'instant, loin du compte.

Et pour cause : on assiste à des candidatures en cascade au sein de cette opposition qui donne ainsi l'impression de partir à la présidentielle d'octobre 2025, en rangs dispersés. Des leaders, même les plus représentatifs à l'image de Maurice Kamto du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), ou du jeune Cabral Libii du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) et bien d'autres, ont tous déjà déclaré leur candidature à la prochaine présidentielle. Visiblement, l'option de la candidature unique envisagée, ne semble plus d'actualité. A moins que l'annonce des candidatures de ces leaders ne fasse partie d'une stratégie.

La classe politique camerounaise n'a jamais réussi à résister aux manoeuvres de divisions du parti au pouvoir

En effet, il se susurre que l'opposition aurait choisi la carte de la prudence qui commande d'attendre de voir les candidatures de ses leaders qui seront retenues par Elecam, l'organe en charge des processus électoraux au Cameroun, avant de choisir parmi les "admis", le candidat qui aurait le plus de chances de battre celui du pouvoir. Simple hypothèse ou réelle stratégie d'attaque de l'opposition camerounaise? La question reste posée.

Toujours est-il que toutes les coalitions qui ont été créées, ont eu du mal à prospérer dans un climat qui ne leur était pas favorable. Si ce n'est pas l'Alliance politique pour le changement (APC) de Maurice Kamto dont les membres sont à peine connus, qui a du mal à se faire sentir sur le terrain, c'est l'Alliance pour la transition politique (ATP), une autre coalition créée dans la foulée, qui est dépourvue de ses membres qui ont préféré démissionner pour faire cavaliers seuls. Faut-il vraiment s'étonner que toutes ces coalitions aient échoué?

A vrai dire, non. En effet, comment peuvent-elles prospérer dans un pays où le ministre de l'Administration territoriale a officiellement mis en garde les acteurs politiques de l'opposition qui tenteraient de s'unir en vue de la présidentielle? Comment peuvent-elles encore réussir si la moindre initiative allant dans le sens d'une coalition des partis de l'opposition, est perçue comme un "casus belli" contre le père de la Nation camerounaise qui refuse de prendre sa retraite politique, malgré ses 92 ans dont 43 déjà passés au pouvoir?

En vérité, ces candidatures en cascade au sein de l'opposition camerounaise, sont symptomatiques de la fragilité de la classe politique camerounaise. En effet, elle n'a jamais réussi et ce, pour diverses raisons, à résister aux manoeuvres de divisions du parti au pouvoir qui s'est toujours inscrit dans la logique du "diviser pour mieux régner". Et encore une fois, en tout cas, à l'allure où vont les choses, on est tenté de dire que le camp présidentiel a parfaitement réussi son coup.

La répression systématique a contraint de nombreuses voix discordantes à l'exil

Et comme à chaque fois, c'est le patriarche Biya qui s'en délecte. Parce que c'est à lui que profitent le plus ces divergences au sein de l'opposition. Cela dit, il faut donc craindre pour l'alternance au Cameroun, qui semble, une fois de plus, renvoyée sine die. Il ne faut donc pas s'étonner que papy Biya ait pu avoir une telle longévité au palais d'Etoudi.

C'est parce qu'il a toujours eu une opposition acquise à sa cause en usant le plus souvent du bâton plutôt que de la carotte. En effet, les téméraires qui ont tenté de lui tenir tête, ont été broyés par la machine du règne dictatorial et sans partage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir. La répression systématique a contraint de nombreuses voix discordantes à l'exil et affaibli les partis d'opposition qui étaient encore crédibles dans ce pays.

Mais l'opposition camerounaise est-elle à plaindre? Assurément, non. Dans un pays où on a plus de 300 partis politiques qui sont incapables d'unir leurs forces pour faire barrière à la tyrannie, une telle classe politique n'est pas à plaindre. La vérité, c'est que ces partis sont, pour la plupart, des satellites du parti au pouvoir ; chacun ayant fait le choix de venir à la soupe. En tout cas, aujourd'hui, elles sont bien loin, les années 90, les heures de gloire de l'opposition camerounaise qui s'était retrouvée en tête à l'Assemblée nationale avec 92 députés sur 180. Sa pugnacité d'hier contraste avec sa faiblesse d'aujourd'hui, toute chose qui laisse le champ libre à un pouvoir concentré entre les mains de Paul Biya qui peut ainsi mourir tranquillement au pouvoir.