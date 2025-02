Guinée: Lancement officiel de PLUDC - Une révolution pour l'accès à la documentation universitaire au pays

Ce mercredi 26 février 2025, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Alpha Bacar Barry, a officiellement lancé la Plateforme Unique de Documentation (PLUDOC), une avancée majeure pour la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en Guinée.

Avec plus de 2 millions d'ouvrages accessibles en ligne, PLUDOC devient la première plateforme documentaire de cette envergure en Afrique de l'Ouest, offrant aux étudiants, enseignants et chercheurs un accès centralisé aux meilleures ressources académiques et scientifiques.

Grâce à une collaboration avec des acteurs de référence tels que Cairn.info, ScholarVox, Netsen Group et le CEDUST, PLUDOC met à disposition un large éventail de contenus pédagogiques et scientifiques.

Le CEDUST (Centre de Documentation Universitaire Scientifique et Technique) va gérer ladite plateforme à travers l'organisation, la gestion et la mise à jour des contenus disponibles sur PLUDOC, assurant ainsi une offre documentaire évolutive et adaptée aux besoins académiques guinéens.

« L'accès à la connaissance est un levier essentiel pour l'excellence académique et la compétitivité de notre système d'enseignement supérieur. Avec PLUDOC, nous franchissons une étape décisive dans la digitalisation de l'éducation en Guinée. Désormais, nos étudiants et chercheurs pourront consulter, en quelques clics, un large éventail d'ouvrages et de publications scientifiques, alignant ainsi notre pays sur les standards internationaux en matière d'accès à l'information » mentionne le ministre Alpha Bacar Barry.

Avec PLUDOC, la Guinée franchit une nouvelle étape dans l'intégration des technologies numériques dans l'apprentissage et la recherche, renforçant ainsi l'accessibilité et la qualité des ressources académiques.