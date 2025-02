Cote d'Ivoire: Presse numérique - Fraternité Matin s'adosse à l'Université virtuelle

La Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), éditrice du quotidien Fraternité Matin, du Magazine Emergence économique et du site internet Frantmat.info, ambitionne d'occuper le premier rang en matière de digitalisation et de presse numérique et ce, à travers une transition numérique réussie.

Pour y parvenir, le groupe de presse pro-gouvernemental s'est adossé à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci). C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée le mardi 25 février 2025, entre les deux structures, dans les locaux de l'Uvci à Abidjan-Cocody. Le document a été paraphé par le Professeur Koné Tiémoman, président de l'Uvci et Serge Abdel Nouho, directeur général de la Snpeci.

Cette convention vise, entre autres, à accompagner l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dans ses efforts de visibilité à travers ses campagnes de communication surtout au niveau du digital, mais aussi de contribuer à la formation et à l'insertion professionnelle des étudiants de l'Uvci aux métiers du journalisme. En retour, l'entente devra permettre de renforcer les capacités des acteurs de la Snpeci.

Le président de l'Uvci, le Professeur Koné Tiémoman, s'est félicité de la pose de ce jalon important dans la vision de modernisation des deux structures. « L'objectif est de faire en sorte que nous puissions mitiger nos faiblesses et peut-être mitiger celles de Fraternité Matin parce que notre Adn est dans le numérique. Mais nous avons des difficultés, à savoir mieux communiquer avec les populations », dit-il, soulignant que sa structure fait beaucoup de réussite mais cela reste dans un périmètre réduit c'est-à-dire le périmètre académique.

Selon lui, sa structure souhaite appuyer Fraternité Matin pour réussir sa transition numérique. Il a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Adama Diawara, qui a félicité l'Uvci pour la signature de cette convention. Car cela va dans le sens qu'il souhaite, à savoir faire en sorte que les universités se rapprochent de plus en plus de la population.

Aussi a-t-il remercié le directeur général de la Snpeci et sa délégation pour avoir accepté de conjuguer leurs efforts avec ceux de l'Uvci pour avancer ensemble. « Nous sommes heureux de signer ce partenariat avec le leader de la presse écrite, je dirai de la presse numérique étant donné qu'il est dans le digital. Alors nous allons beaucoup bénéficier de tout ce qui a été fait, la documentation depuis 60 ans. Car nous pouvons avec l'intelligence artificielle revisiter facilement toutes ces connaissances et tirer des réponses aux défis qui se posent à nous », a expliqué le président de l'Uvci.

Quant au directeur général de la Snpeci, Serge Abdel Nouho, il a rappelé que son groupe étant leader de la presse en Côte d'Ivoire et l'Université virtuelle étant leader dans tout ce qui est numérique, il est donc apparu nécessaire de signer un partenariat pour l'aider en termes de visibilité. « Nous, la Snpeci, nous avons une transformation digitale engagée depuis un certain nombre d'années avec une nouvelle vision. Il est donc important qu'on puisse renforcer les capacités de nos collaborateurs à travers des modules de formation dédiés au numérique, au multimédia et à l'intelligence artificielle », a justifié Serge Abdel Nouho.

A l'en croire, sa structure ne peut avancer sans s'adapter à l'évolution du monde et sans la formation.

Pour lui donc, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est le meilleur partenaire dans ce cadre pour accompagner la Snpeci dans sa nouvelle vision, à savoir sa transformation digitale étant donné qu'elle est ancrée dans le numérique. « Il est utile pour nous de nous approprier l'intelligence artificielle parce qu'elle peut être un accélérateur de croissance pour nos entreprises. Et ce partenariat va nous ouvrir plusieurs portes », a déclaré Serge Abdel Nouho. C'est pourquoi il remercie les équipes des deux entités pour la signature de cette convention qui, du reste, sera bénéfique pour tous.

A noter que le patron de la Snpeci a pris l'engagement de s'inscrire à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour mieux se former.