Cameroun: Steve Tagheu - Du MMA aux projecteurs du cinéma, sur les traces de Francis Ngannou

Steve Tagheu est un acteur et ex-athlète franco-camerounais, né à Roubaix, dans le département du Nord en région Hauts-de-France. Originaire du village de Batié, au Cameroun comme un certain Francis Ngannou, il a grandi entre Paris, en France, et la Floride, aux États-Unis. Passionné de sport dès son plus jeune âge, il se tourne d'abord vers le basket-ball, une discipline qui lui ouvrira les portes d'une carrière professionnelle.

Carrière sportive : du basket-ball au MMA

Steve Tagheu débute dans le basket-ball au niveau universitaire en Floride aux Etats-Unis avant d'évoluer en professionnel à l'étranger, notamment en Suisse et en Chine. Très apprécié dans sa France natale, le média réputé Ouest-France.fr lui ouvre ses colonnes alors qu'il n'a que 22 ans. Cependant, en 2020, il met fin à sa carrière de basketteur pour se lancer dans un nouveau défi : les sports de combat.

Inspiré par Francis Ngannou, icône du MMA mondial, il débute cette discipline en 2021 et développe rapidement une passion pour les arts martiaux mixtes. Un an plus tard, en 2022, il rejoint l'Academy Des Boxes de Villejuif pour se spécialiser en kickboxing. Grâce à son travail acharné et à l'accompagnement de ses coachs Sidi Koné, Pascal Arène et Florent, il devient dès sa première année champion de France en K1 et en kickboxing.

Premiers rôles majeurs dans le cinéma - Entre Londres et Paris

En parallèle de sa carrière dans les sports de combat, Steve Tagheu nourrit un autre rêve : celui du cinéma. En 2023, il commence à suivre des cours d'acting au Studio Muller à Paris pour perfectionner son jeu d'acteur. Son investissement porte rapidement ses fruits puisqu'il obtient un premier rôle dans La Cage, un projet réalisé par Franck Gastambide et sorti en 2024. Le film connaît un grand succès, ce qui lui permet de se faire repérer dans le grand milieu cinématographique.

Peu après, il passe un casting auprès du réalisateur Jimmy Libam, qui lui confie le rôle de Yohan dans la série Mindset, aujourd'hui diffusée sur BT France

Percée au cinéma et reconnaissance internationale

En février 2024, il signe avec l'agence Noma, où il est représenté par Laurence Joyard en France. Grâce à cette collaboration, il décroche son premier rôle au cinéma dans Chien 51, un film réalisé par Cédric Jimenez, prévu pour une sortie en salles le 15 octobre 2025.

Son ascension ne s'arrête pas là. Dans la même période, il signe avec Bronte Management, une agence basée à Londres, où il est représenté à l'international par Katarina. Désormais, il partage son temps entre Paris et Londres, où il continue de se former dans divers workshops pour affiner son jeu d'acteur et élargir ses opportunités dans l'industrie cinématographique.

Athlète accompli et acteur en pleine ascension, Steve Tagheu est la preuve qu'il est possible de réussir dans plusieurs domaines à force de travail, de discipline et de détermination. Fier de ses racines camerounaises, il aspire à contribuer au développement du sport et du cinéma en Afrique, en inspirant une nouvelle génération à croire en ses rêves et à repousser ses limites. C'est en tout ce qu'il confie dans un interview accordé à nos confrères de Lebledparle.com.