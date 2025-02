Afrique: La recolonisation du continent a t-elle commencé ?

L'impérialisme utilise t-il les Africains pour la re-colonisation de l'Afrique ?

En 2024, un général 5 étoiles, ancien chef d'état major général des armées a déclaré que dans 15-20 ans, l'Afrique sera recolonisée par l'occident pour assurer à l'Europe un approvisionnement permanent en minéraux stratégiques tels que le cobalt, coltan, cassiterites, or, diamant et terres rares.

En mars 2024, l'Union Européenne a signé avec le Rwanda un accord pour l'approvisionnement de l'Europe en minéraux stratégique tels que le cobalt, le coltan, la cassiterite, les terres rares.

L'union Européenne sait pertinemment que le Rwanda ne possède aucun mine de coltan ou de cobalt sur son territoire.

L'Union Européenne se rend par conséquent complice du massacre des 3000 personnes tuées pendant la dernière bataille de GOMA en RDC en Janvier -Février 2025.

Sous le fallacieux prétexte de protéger certains groupes sociaux linguistiques en Afrique à savoir les Peuhls et les Tutsi, l'occident soutient des groupes rebelles au sahel et à l'Est de la RDC, et le résultat est que après la prise de contrôle de la région de GOMA en RDC, le Rwanda a exporté 150 000 tones de Coltan vers l'Europe en 2024; c'est le fruit du pillage des richesses de la RDC.

Est -ce le debut de la re-colonisation de la RDC par l'Europe sous le couvert de son voisin le Rwanda ?

La zone CEMAC Afrique Centrale maudite, dernier carré du colonialisme et de l'impérialisme esclavagisant, Cameroun, Tchad, Gabon, Congo Brazza ; ce sont des républiques monarchiques, des dynasties républiques, dirigées pas des esclaves de Salon à la solde de l'impérialisme. Ces pseudo monarques sont là pour défendre les intérêts du colonisateur et préparer la re-colonisation programmée de l'Afrique.

On parle ici en zone CEMAC des biens mal acquis et de la république des malettes d'argent transportée par un brillant avocat et cet argent a servi à financer les campagnes électorales des présidents Français pendant des décennies.

On nous parle maintenant de la dévaluation du F cfa .

Ramenez nous ces biens mal acquis et cet argent des malettes pour la récapitalisation de la Banque Centrale CEMAC et on ne parlera plus de la devaluation du F cfa zone CEMAC Afrique Centrale sans routes, électricité, eau courante, misère généralisée planifié, poubelle et poussière partout.