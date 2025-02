Congo-Kinshasa: Plus de 30 000 ménages de déplacés sont sans assistance depuis 4 ans à Komanda

Plus de 30 000 ménages de déplacés, victimes des conflits armés, sont sans assistance à Komanda centre, à 75 kilomètres de Bunia, depuis environ quatre ans. Il s'agit de personnes qui ont fui les exactions des rebelles des ADF et d'autres groupes armés locaux dans la chefferie de Walese Vonkutu et le territoire de Mambasa, mais aussi dans la province voisine du Nord-Kivu.

Ces personnes vivent dans des conditions difficiles, sans assistance humanitaire, et n'ont plus accès à leurs champs. Elles ont été contraintes d'abandonner leurs villages à la suite des menaces permanentes des ADF et de leurs supplétifs, mais aussi des groupes armés locaux qui terrorisent la population. Certaines sont venues des localités de Bahaha, Mungamba ou Lolwa ; d'autres des entités de la chefferie de Walese Vonkutu, considérée aujourd'hui comme l'épicentre des exactions des rebelles.

Selon le président de la société civile locale, Gustave Kakani, toutes ces familles, qui dépendent des activités champêtres, vivent dans une précarité extrême à Komanda centre, où elles ne peuvent plus aller aux champs au-delà d'un rayon de deux kilomètres de la route principale.

À la suite des dialogues communautaires initiés par le gouvernement provincial, avec l'appui de la MONUSCO, mais aussi des opérations militaires, plusieurs personnes sont déjà retournées à Boga, Tchabi et Walese Vonkutu. Des zones où, malheureusement, les ONG humanitaires restent absentes.