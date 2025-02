Congo-Kinshasa: Le ministère de l'Economie dément une éventuelle pénurie à la pompe à Kinshasa

Le ministère de l'Économie nationale a démenti, mercredi 26 février, une éventuelle pénurie de carburant à la pompe, à Kinshasa.

Il a apporté ce démenti dans un communique dont une copie est parvenue le même mercredi à Radio Okapi.

« Il informe et rassure les usagers de véhicules et autres engins que les craintes de pénurie de carburant à la pompe dans la ville de Kinshasa sont totalement infondées. Les files d'attente observées dans les stations-services ce mercredi 26 février 2025 se justifie par le fait que les livraisons du carburant par la Société d'Exploitation Pétrolière (SEP) ont été retardées au cours des journées de lundi 24 et mardi 25 février 2025, en raison d'une soudaine intensification des embouteillages aux carrefours les plus fréquentés de la capitale », a expliqué la cellule de communication du ministère de l'Economie nationale.

Dans ce communiqué, le ministère de l'Économie nationale a rappelé que depuis la baisse des prix à la pompe, la demande des produits pétroliers a fortement augmenté.

Ainsi, celle des stations-services approvisionnées par SEP est passée d'une moyenne de 1500 m3 à 4500 m3 par jour, soit le triple du volume antérieur.

Pour la seule journée du 26 février le total de mises en place par SEP s'est élevé à 4800 m3.

Le ministère a reçu les assurances de SEP que les mises en place des produits pétroliers dans les stations-services seront intensifiées pendant les rotations de nuit.

Et il a tenu à rassurer la population qu'il n'y a aucun problème de stock, ni risque de pénurie et il surveille la situation de l'approvisionnement en produits stratégiques afin d'épargner nos compatriotes des conséquences économiques et sociales de la guerre injuste qui nous est imposée dans l'Est du pays.