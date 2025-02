Ouganda: La Croix-Rouge lance un appel pour répondre à la huitième épidémie d'Ebola au pays

communiqué de presse

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a lancé un appel d'urgence de 6 millions de francs suisses pour aider à contenir la huitième épidémie d'Ebola en Ouganda depuis 2000, causée par la maladie à virus Ebola au Soudan (MVS), qui a déjà entraîné neuf cas confirmés, dont un décès.

Depuis que l'épidémie a été déclarée le 30 janvier 2025, la Croix-Rouge ougandaise (URCS), avec le soutien de la Fédération internationale, a été en première ligne de la réponse, travaillant aux côtés du ministère de la Santé et d'autres partenaires pour freiner la propagation de la maladie.

Le premier cas, une infirmière de 32 ans, a cherché à se faire soigner dans plusieurs établissements de santé avant de succomber à la maladie à l'hôpital national de référence de Mulago le 29 janvier, à Kampala, la capitale ougandaise. Dix districts, dont Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero, la ville de Mbale, le district de Mbale, Iganga, la ville de Jinja, le district de Jinja et Kakumiro, ont été identifiés comme des zones à haut risque.

L'URCS, s'appuyant sur son expérience des précédentes épidémies, apporte au ministère de la Santé un soutien par le biais de la surveillance communautaire, de la recherche des contacts, de la communication des risques et de l'engagement communautaire, des orientations en ambulance, des enterrements sûrs et dignes, entre autres efforts de réponse clés.

Robert Kwesiga, secrétaire général de la Croix-Rouge ougandaise, a déclaré :

« Avec la forte densité de population de Kampala et les déplacements fréquents dans les principales villes et agglomérations du pays, des mesures rapides et efficaces sont nécessaires pour empêcher une nouvelle propagation de la maladie. Nous avons mobilisé nos volontaires dans les zones touchées et à haut risque pour fournir des informations vitales aux communautés, tout en renforçant la surveillance et la recherche des contacts. Nous avons également fait appel à des services d'ambulance pour aider à récupérer les cas suspects dans les communautés et les acheminer vers les centres de traitement. »

Grâce à cet appel d'urgence, le réseau mondial de la IFRC renforcera ces efforts essentiels et bien plus encore, pour renforcer les capacités des Sociétés nationales et éviter au pays de perdre des vies humaines. Les fonds reçus serviront à soutenir 520 000 personnes avec une gamme de services, notamment l'engagement communautaire, la surveillance communautaire et la recherche des contacts, des enterrements sûrs et dignes, des mesures de prévention et de contrôle des infections, notamment l'eau et l'assainissement communautaire, et la fourniture d'équipements de protection individuelle adéquats aux professionnels de santé. Un montant d'un million de francs suisses a été débloqué sur le Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale pour soutenir les efforts initiaux.

Mohamed Babiker, chef de la délégation IFRC pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Soudan du Sud, a déclaré :

« C'est une course contre la montre et nous exhortons tous nos partenaires à agir rapidement avant que l'épidémie ne s'aggrave davantage. À moins que des ressources ne soient mobilisées rapidement, le risque d'une flambée majeure n'est pas improbable. Pour nous, le temps est un facteur essentiel. »