Cameroun: Appel à l'interpellation de Elimbi lobe sur ses propos haineux contre Ernest Ouandié et une communauté

Si le Gouvernement n'interpelle pas Elimbi Lobe sur ses propos haineux et son révisionnisme contre une personnalité dont un décret présidentiel l'a consacré héros national, si le Gouvernement ne prend pas rapidement position sur les événements de Meyo c'est qu'il est de Connivence.

Kamto doit se désolidariser..... Pardon, les autorités traditionnelles et Élites Sawa doivent condamner les propos de Lobe. Elimbi Lobe n'est ni une solution, ni une option pour la communauté Sawa.

Il est un danger pour cette communauté Sawa qui regorge d'éminents intellectuels et progressistes. Cette communauté doit rechercher l'harmonie avec la communauté bamileke pour un Douala prospère. Suivre la folie de Elimbi Lobe conduira cette communauté dans l'impasse et amenera l'autre frange radicale de cette communauté à descendre patauger dans la boue créée.

Ce Monsieur d'Elimbi Lobé est à près de 60 ans un chômeur qui n'a jamais travaillé, qui ne disposant de domicile propre vit dans sa belle famille et escroque sa communauté en jouant le rôle d'agent immobilier clandestin pour vendre les terres a Douala moyennant commission dont les produits finissent au PMUC.

Pourtant Elimbi se présente comme protecteur desdites terres pour les Sawa au même moment qu'il est agent immobilier clandestin des esprits faibles qui lui confient des TF pour brader ces terres aupres de ceux qu'il pourfend sur les antennes télé en longueur de journées.

En réalité, et c'est connu de tous a Yaoundé que C'est un Escroc qui vient de temps en temps emmarger auprès des cabinets a Yaoundé pour l'encourager dans sa haine contre les Bamileke. Cette haine l'amène à délirer avec ses vomissures qu'il ravalera un jour et nous en sommes certains

Les Médias et les autorités qui lui accordent audience partagent la même philosophie que Elimbi Lobe et seront désormais considérés comme ses Alliés. En s'attaquant a Ernest Ouandie l'Upeciste, fusillé parcequ'il défendait la Nation, il s'attaque non pas a une communauté mais a un patrimoine des patriotes de ce pays.

Il revient à tous les Responsables de l'UPC, des Intellectuels, des vrais panafricains de se lever pour arrêter cet idiot dans ses délires et vomissures. Ce n'est plus une opinion, ni de l'histoire c est de la haine et méchanceté gratuite alimentées par une jalousie féroce contre la réussite vetvle succès.

Comment pouvons-nous encore permettre à ce pauvre personnage d'entretenir la haine, les appels au meurtre contre une communaute importante de ce pays?

Pour ma part je pense qu'il est temps de redresser ce idiot errant qui est considéré comme héros par certains esprits ténébreux.

Ce redressement passe par l' utilisation des moyens légaux qu'offrent les lois de la République du Cameroun.