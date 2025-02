Algérie: Affaire du match face au RS Berkane - L'USMA remercie le gouvernement pour le soutien apporté au club

Alger — La direction de l'USM Alger a exprimé, mercredi, ses remerciements et sa reconnaissance envers le gouvernement algérien pour les moyens mis en place et le soutien apporté au club dans la défense de sa cause, soulignant ainsi l'engagement ferme de l'Etat dans la protection des intérêts des clubs algériens sur la scène internationale.

Ce communiqué publié mercredi sur la page Facebook officielle du club algérois, fait suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans l'affaire du maillot du RS Berkane, donnant gain de cause au club algérien pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football.

La direction de l'USM Alger a également exprimé sa gratitude envers toutes les parties qui ont soutenu le club et contribué à son succès devant le TAS, un succès qui renforce les droits de l'équipe et soutient les principes de la justice sportive.

L'équipe a également salué le rôle joué par la Fédération algérienne de football (FAF), sous la présidence de Walid Sadi, "qui a accompagné le dossier du club depuis le début jusqu'à la décision finale, fournissant tout le soutien juridique et institutionnel nécessaire pour garantir la justice", ajoute la même source.

Enfin, la direction de l'USM Alger n'a pas manqué de remercier le PDG du groupe "SERPORT" pour son implication dans le dossier, ayant apporté des conseils précieux et soutenu le club à chaque étape de la procédure. Elle a également mis en avant le travail des avocats Arnaud Conston et Amine Hassani, "dont la plaidoirie forte et professionnelle a joué un rôle décisif dans la défense des droits du club et dans l'éclaircissement des faits juridiques qui ont confirmé la validité de la position de l'USM Alger".

L'USMA considère cette victoire comme "le fruit d'un travail collectif et de la synergie de tous les acteurs impliqués, réaffirmant son engagement à défendre ses droits, à maintenir les valeurs d'intégrité et de neutralité, et à poursuivre ses efforts pour préserver sa place de premier plan dans le football algérien et continental", conclut le communiqué.