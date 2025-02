Algérie: Décès de Mohamed Abdelatif Belkaïd Cheikh de la Zaouïa Belkaïdia El Hebria - Le président de la République présente ses condoléances

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mercredi, ses sincères condoléances à la famille, aux proches et aux disciples du Cheikh Mohamed Abdellatif Belkaïd Al Idrissi Al Hassani, Cheikh de la Zaouïa Belkaïdia El Hebria, décédé à l'âge de 88 ans.

"Au nom d'Allah le Clément et le Miséricordieux, il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont dévié aucunement dans leur engagement. L'Algérie a perdu aujourd'hui l'éminent Cheikh, le savant Mohamed Abdellatif Belkaïd Al Idrissi Al Hassani, serviteur du soufisme et imam des savants, Cheikh de la Zaouïa Belkaïdia El Hebria, rempart du Saint Coran et phare du savoir sacré", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"En faisant ses adieux à notre regretté érudit, le peuple algérien rend hommage à un imam éducateur, enseignant et guide sur la voie de notre bien-aimé prophète Mohammed (QSSSL). Il a consacré sa vie au service de la religion et de la patrie, préservant le référent religieux national. Les Dourous Mohammadia qu'il a institués il y a deux décennies, témoignent du rôle prépondérant des zaouïas en Algérie, devenues des lieux de pèlerinage pour les savants et le phare de la modération et de la tolérance", a-t-il ajouté.

"En cette douloureuse épreuve, je présente à sa famille, à ses proches, à ses disciples en Algérie et dans de nombreux pays à travers le monde, mes plus sincères condoléances en les assurant de ma profonde sympathie, priant Dieu Tout Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés des croyants et des pieux. +O toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon paradis+".