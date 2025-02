Algérie: Paix et développement au Sahel - Les efforts du président de la République et l'approche algérienne salués

Alger — La Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel a salué vivement, mercredi à Alger, les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du maintien de la paix et du développement de l'Afrique de manière générale et des pays du Sahel en particulier, appelant à s'inspirer de l'approche algérienne en termes de prévention des conflits et de l'extrémisme violent.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, représente désormais un appui majeur à l'Afrique en général et aux pays du Sahel en particulier dans leur bataille pour le développement et le maintien de la paix, ainsi que dans la lutte contre les plans visant la déstabilisation de la région", a affirmé le président de la Ligue, Abu Bakr Waler Mado, dans une allocution à l'occasion de l'ouverture du 18e colloque de la Ligue placé sous le signe "les enjeux du développement et de la paix au Sahel".

Se félicitant de la prospérité et du développement dont jouit à présent l'Algérie sous l'ère du président de la République, il a appelé les dirigeants africains à s'inspirer de l'approche inclusive de l'Algérie en termes de prévention des conflits et de l'extrémisme violent.

"L'approche algérienne qui se base sur le développement global et la prise en charge des problèmes sociaux, se présente actuellement comme le meilleur modèle à suivre en matière de prévention des conflits et de l'extrémisme violent", a-t-il soutenu, notant qu'il est désormais avéré que sans la prise en charge des problèmes sociaux et un développement global, il est impossible de prévenir les conflits et l'extrémisme.

Mado a indiqué que les pays du Sahel souffrent encore du sous-développement, du chômage, de la pauvreté, de l'insuffisance des infrastructures, affirmant que ces facteurs alimentent les conflits et l'extrémisme violent.

De son côté, le secrétaire général de la Ligue, Lakhmissi Bezzaz, a mis l'accent dans son intervention sur l'importance de revisiter le passé glorieux des pays de la région chargé de réussite et de défis pour contrecarrer le péril de l'extrémisme violent qui menace la stabilité et le développement des pays de la région.

Bezzaz a fait remarquer que les pays du Sahel ne font pas désormais face uniquement aux fléaux sociaux et au sous-développement, mais aussi aux campagnes de désespoir et de déstabilisation de la part de parties étrangères.

Plaidant pour la conjugaison des efforts et l'échange de l'expertise, l'intervenant a souligné que les pays de la région ont les capacités et les richesses nécessaires pour faire face à tous les défis et dangers les guettant.

Pour sa part, Mohamed Hassouni, conseilleur auprès du président de la République, chargé des Affaires religieuses, des Zaouias et des écoles coraniques, a mis l'accent sur l'impératif de consolider le rôle des zaouias et des écoles coraniques dans la prévention de l'extrémisme violent.

Il a, à cet égard, appelé notamment à s'inspirer de la méthode soufie connue en Algérie, dont le discours du juste-milieu et la diplomatie religieuse en sont les piliers.

"L'implication des imams influents dans la société doit être aussi privilégiée dans les efforts et initiatives visant à renforcer la conscience religieuse auprès des populations", a noté M. Hassouni, rappelant que le président de la République accorde une importance particulière aux zaouias et aux écoles coraniques.

Intervenant à cette occasion, le Recteur de Djamaa El-Djazair, Mohamed Mamoune El-Kacimi El-Houceini, a indiqué que les pays du Sahel doivent redoubler de vigilance pour faire face aux menaces et dangers à même de déstabiliser la région.

Pour lui, les facteurs favorisant l'extrémisme et les conflits ne sont pas forcément internes, mais aussi externes. "Le colonisateur d'hier ne perd pas de vue la région et cherche par tous les moyens à la déstabiliser et à bloquer la roue de développement", a-t-il mis en garde.

Plaidant, en outre, en faveur de l'échange des expériences entre les pays de la région en termes de lutte contre l'extrémisme et les fléaux sociaux, le Recteur de Djamaa El-Djazair a affirmé que son institution est disposée à contribuer à ces efforts, à travers notamment l'accueil des étudiants africains et l'organisation d'activités allant dans le sens de consolider le rapprochement entre les pays.

A noter que le colloque se poursuivra jusqu'au 28 février en cours.