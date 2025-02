Algérie: Présentation du 1er numéro de la revue 'Cinémathèque' à Alger

Alger — Le Centre Algérien de la Cinématographie (CAC) a présenté mercredi à Alger le premier numéro de sa revue "Cinémathèque" ayant consacré un dossier spécial aux Assises Nationales du Cinéma, tenues en début d'année sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La revue a été présentée au siège de la Cinémathèque d'Alger, en présence de l'équipe éditoriale, d'artistes et des membres de ciné-clubs qui ont découvert le dossier consacré aux Assises Nationales du Cinéma (19-20 janvier 2025), et à leur importance pour l'avenir du 7e art en Algérie.

Dans son éditorial, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a indiqué que la parution de la revue "Cinémathèque" se veut "une autre manifestation de l'intérêt accordé par l'Etat algérien à tout acte culturel et artistique visant l'excellence et la créativité (...)".

Et d'ajouter que "la volonté politique exprimée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son souci constant d'ériger le cinéma en couronne de la Culture, nous incitent davantage à déployer tous les efforts possibles pour promouvoir la culture, l'art et le patrimoine".

La parution de cette revue trimestrielle s'inscrit dans le cadre des missions du CAC éditant des publications et des ouvrages pour enrichir la bibliothèque nationale du cinéma, a-t-il ajouté, soulignant qu'une version numérique est en cours d'élaboration à l'effet de faciliter la consultation de cette revue.

Le critique Ahmed Bedjaoui a pour sa part salué "cette importante et valeureuse initiative", notant que les revues "sont le miroir des œuvres cinématographiques projetées".

La photo du président de la République lors des assises nationales du cinéma organisées au Centre international de conférences (CIC), Abdelatif Rahal est affichée en couverture de ce numéro (février 2025).

Dans cette revue de 50 pages, les contenus ont été classés par thèmes en rapport avec les archives nationales du cinéma algérien, la numérisation de la mémoire cinématographique et le rôle de l'Institut national supérieur du cinéma, ainsi que le forum cinéma et mémoire tenu à Alger du 9 au 11 décembre 2024, et des portraits de personnalités artistiques comme l'acteur Sid Ali Kouiret et le réalisateur Ahmed Rachedi.