Burkina Faso: Thiaroye 1944 - Laya Sallou, un Burkinabè « mort par la France » et « mort pour la France »

Il y a de cela 80 ans que le massacre de Thiaroye (1er décembre 1944) a eu lieu au Sénégal. Dans cette Tribune parvenue à notre rédaction, Louis Dominique Ouédraogo revient sur cette page noire de l'histoire, mais aussi sa reconnaissance et les réparations nécessaires.

Le 18 juin 2024, en France, l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a pris une décision qui fera date, en accordant le statut de « mort pour la France » à six des victimes du massacre perpétué au camp de Thiaroye, le 1er décembre 1944, parmi lesquels le Burkinabè Laya Sallou.

La décision n'a été officialisée que fin juillet et elle a suscité un emballement médiatique et politique dont celui fort remarqué d'Ousmane Sonko, - premier ministre du Sénégal mais en sa qualité de président de son parti, le Pastef - qui a estimé notamment que « d'aucuns ont salué comme une grande avancée la décision des autorités françaises d'accorder leur « reconnaissance » à six des soldats africains froidement abattus en 1944 au camp de Thiaroye par l'armée française. Une reconnaissance qui consiste à leur attribuer, à titre posthume, l'étiquette « mort pour la France ».

Et d'ajouter : « Pourquoi cette subite « prise de conscience » alors que le Sénégal s'apprête à donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir, avec la célébration du 80e anniversaire cette année ? Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni conter seule ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'ils méritent.

Dès la mi-août 2024, un comité de commémoration du 80e anniversaire, présidé par le professeur Mamadou Diouf, de Colombia University, a été installé avec pour mission de « rassembler des preuves, des témoignages et des documents pour comprendre pleinement les événements tragiques de Thiaroye ».

Le 1er décembre 2024, lors d'une grandiose cérémonie à laquelle ont pris part cinq autres chefs d'Etat (les présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union Africaine, Ansoumani Azali de l'Union des Comores, Adama Barrow de la République de Gambie, Umaru Sissoko Embalo de la République de Guinée-Bissau, Brice Clotaire Oligui Nguema de la République Gabonaise), le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a entre autres souligné la nécessité de « jeter les bases de la restauration de la vérité historique en mettant fin à l'omerta sur cet épisode tragique voulu et entretenu par l'autorité coloniale » et annoncé avoir reçu de son homologue français, le Président Emmanuel Macron, une lettre dans

laquelle ce dernier reconnaît officiellement qu'il y a bien eu un massacre au camp de Thiaroye.

Cette reconnaissance est sans conteste une avancée majeure dans le discours qui avait prévalu jusque-là, soutenu par certains historiens et selon lequel ce qui s'est passé au camp de Thiaroye était une mutinerie ayant entraîné une sanglante répression.

Le Président François Hollande était présent à Dakar pour la commémoration du 70e anniversaire du massacre et, initialement, la participation du Président Macron à la cérémonie du 80e anniversaire paraissait acquise mais la France a été finalement représentée par Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui, dans son allocution, a notamment déclaré que « rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes ».

« Morts par la France »

Ainsi donc des soldats de la France ont retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. Cet aveu justifie l'expression « morts par la France », titre d'une bande dessinée de Pat Perna et Nicolas Otero, un ouvrage paru en France en juin 2018 aux éditions Les Arènes. Alors que, pendant plus de 40 ans, une véritable omerta a été maintenue sur le drame de Thiaroye, de nombreux livres, articles, films, émissions de radio et télévisées ont par la suite été consacrés à ce sujet. Le film « Camp de Thiaroye » de Sembene Ousmane a été un marqueur important dans ce processus. Coréalisé avec Thierno Faty Sow et primé en 1989 au 11e Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO), il a fait l'objet d'une censure en France pendant près d'une dizaine d'années.

Parmi les livres portant spécifiquement sur le massacre, on peut citer celui de Martin Mourre («Thiaroye 1944. Histoire et mémoire d'un massacre colonial ») publié en 2018 et celui, le plus récent (en librairie depuis le 22 novembre 2024) de l'historienne Armelle Mabon, de l'université Bretagne Sud (« Le massacre de Thiaroye. 1er décembre 1944. Histoire d'un mensonge d'Etat »).

Pour aller à l'essentiel, on peut feuilleter sur Internet le « Cahier pour une histoire du massacre de Thiaroye 2018 », un écrit qui aurait pu s'intituler « Histoire du massacre de Thiaroye pour les nuls » et dans lequel l'historienne Françoise Croset fait une utile synthèse des différents ouvrages consacrés au massacre, avec pour objectif de « mettre à disposition du grand public, et particulièrement de la jeunesse, scolarisée ou pas, et des enseignants, un document assez bref et simple, tenant compte des avancées du travail des historiens sur le sujet « Thiaroye » durant les dernières années.

Les principaux protagonistes de ce drame sont d'une part des combattants africains de différents régiments de tirailleurs sénégalais, ex-prisonniers de guerre qui exigeaient le respect de leurs droits quant au paiement de leurs arriérés de solde et primes de captivité et d'autre part les représentants à différents niveaux du pouvoir colonial civil et militaire de la France au Sénégal dont Pierre Cournarie, gouverneur général et Haut-commissaire pour l'AOF, le général de corps d'armée Yves de Boisboissel, commandant supérieur des troupes de l'AOF, le général de division Marcel Dagnan, commandant de l'Etat-major de la division Sénégal-Mauritanie, le lieutenant-colonel Le Berre, commandant du 6e RAC (Régiment d'artillerie coloniale)

Les combattants africains, faits prisonniers par les Allemands lors de la débâcle de juin 1940, avaient été incarcérés dans des prisons en France - les frontstalags - d'abord sous la garde de soldats allemands, puis, humiliation suprême pour nombre d'entre eux, par leurs frères d'armes français. Libérés en août 1944, ils embarquèrent à Morlaix sur le navire britannique Le Circassia, le 5 novembre, pour Dakar afin d'y être démobilisés avant de rejoindre leurs colonies d'origine.

Contrairement aux textes en vigueur, ils ne perçurent aucune avance sur les sommes auxquelles ils avaient droit et environ 300 d'entre eux refusèrent d'embarquer. Après trois escales dont la dernière à Casablanca, ils arrivèrent à Dakar le 21 novembre et furent transférés au camp de Thiaroye. Un premier contingent devait prendre le train, le 27 novembre, pour Bamako mais, n'ayant toujours pas perçu leurs droits, leur réponse fut en quelque sorte « nous pas bouger », ce qui motiva la visite du général Dagnan au camp le 28 novembre.

A ce dernier, le représentant des tirailleurs, un certain adjudant Ouédraogo selon M. Mourre, tint le même discours et le général donna sa parole que le nécessaire serait fait de retour à Dakar. Il n'en sera rien, car après concertation, le 29 puis le 30 novembre, avec le général de Boisboissel qui donna son aval, le dispositif pour mater une soit disant mutinerie ou rébellion armée fut mis en place.

Le 1er décembre au matin, face à des tirailleurs désarmés qui ont été rassemblés en les faisant sortir de leurs baraquements, le lieutenant-colonel Le Berre qui dirige l'opération aligna 3 autos-mitrailleuses, 1 char américain, 2 half-tracks (autochenilles blindées), et des voitures de reconnaissance équipées de 2 mitrailleuses et 2 fusils-mitrailleurs, selon M. Mourre.

Un autre narratif sur ce qui s'est passé mérite d'être rappelé

« ... les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Alors, je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire

d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. Ce fût la répression sanglante de Thiaroye », Also sprach François Hollande.

Ainsi parlait François Hollande, président de la République française, dans un discours prononcé au cimetière du camp de Thiaroye le 30 novembre 2014. Et le chef de l'Etat d'ajouter : « depuis déjà plusieurs semaines leurs arriérés de solde et leurs indemnités ne leur avaient pas été versées et avant même qu'ils n'embarquent pour rejoindre le Sénégal, ils avaient manifesté comme peuvent faire des soldats, comme peuvent faire des prisonniers harassés. ...

Alors le ministre français des Colonies leur avait promis que leur situation serait régularisée lorsqu'ils arriveraient à Dakar pour leur démobilisation. Stationnés en novembre 1944 dans le camp de Thiaroye, ils demandèrent une nouvelle fois, une fois encore, une fois de trop le paiement de leur solde. Ils ne reçurent aucune réponse. Alors, si je puis dire, mais l'expression prend tout son sens, de guerre lasse, ils laissèrent exprimer leur exaspération.

Et le premier décembre 1944, au matin, ils se sont rassemblés dans la cour du camp de Thiaroye. Et ils ont une nouvelle fois lancé un cri d'indignation. Les troupes chargées du maintien de l'ordre, loin de les apaiser, loin de les contrôler, ouvrirent le feu ». Curieusement, le texte de ce discours n'est pas accessible sur le site internet de l'Elysée alors que deux autres discours prononcés par le président Hollande lors de son séjour dakarois y figurent.

C'est à partir d'une vidéo accessible sur Dailymotion que la transcription a été faite.

L'intérêt de ce texte est triple. En premier lieu, c'est le chef des Armées de la France himself qui confirme que les « insurgés » n'ont pas perçu leur dû. Dans son livre, Armelle Mabon note (page 47) que « Le Burkinabè Zonguo Reguema, témoin direct de la tragédie, se rappelle que, contrairement à ce qui leur avait été promis, le général Dagnan leur a annoncé qu'ils ne seraient pas payés à Dakar, mais dans leur « cercle ».

Elle note par ailleurs que « Dans le journal de marche du DIC (Division d'infanterie coloniale) de Dakar de novembre 1946 apparaît un important excédent budgétaire au quatrième trimestre 1944 qui pourrait correspondre aux soldes non versées mais aussi aux primes de démobilisation ».

Que sont devenues ces sommes spoliées ? La France peut-elle invoquer la prescription pour ne pas rendre justice aux ayant-droits ? En second lieu, utiliser l'expression « répression sanglante » c'est continuer à accréditer la thèse de la mutinerie et le Président Hollande l'avait déjà fait en 2012 lors de son premier voyage au Sénégal, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, le 10 novembre 2016.

C'est seulement en décembre 2024 que le désormais député François Hollande a reconnu sur les ondes de RFI qu'il y a bien eu un massacre. Last but not least, en troisième lieu, il est inexact d'affirmer que les « mutins » « se sont rassemblés » pour manifester leur indignation, ce qui sous-tend qu'ils étaient en rébellion - alors que tout indique qu'ils ont été contraints de sortir de leurs baraquements.

« Les douleurs encore si vives provoquées par cette plaie béante dans notre histoire commune, seul un travail de mémoire peut conduire à les apaiser. Il n'y a pas d'apaisement sans la justice. Il n'y a pas de justice sans la vérité ». Ces propos tenus le 1er décembre 2024 par le ministre Jean-Noël Barrot, porte-parole du Président Macron, sont à rapprocher avec ceux du Président Hollande en 2014.

« Aujourd'hui, les interrogations demeurent. Celles des historiens, celles des familles, celles finalement de tous ceux qui veulent comprendre. D'abord sur le nombre exact de victimes, mais aussi sur l'endroit où ils furent inhumés, qui reste encore mystérieux. Les tombes que l'on voit ici, sont, dans ce mémorial, vierges de tout patronyme. Il n'y a rien de marqué dessus. La pierre ne révèle aucun nom. Comme si ces hommes qui avaient été tués avaient également perdu leur identité ».

Force est de constater que plusieurs zones d'ombre, de contradictions dans les récits officiels, voire de mensonges ont constitué des freins à la manifestation de la vérité et continuent de le faire. C'est ce que détaille Armelle Mabon dans son dernier livre.

S'il ne peut y avoir d'apaisement sans la justice, la justice serait de rendre aux ayant-droits les sommes spoliées depuis 80 ans. Puisqu'il n'y a eu ni mutinerie ni rébellion, la justice serait de réviser le procès des 34 présumés meneurs qui ont été condamnés à des peines de prison de 1 à 10 ans.

Parmi eux figurent « Tindaogo Belem » et « Timbila Belem » qui sont très certainement originaires du Burkina Faso. Trois des condamnés sont décédés en prison tandis que deux ont été amnistiés en 1946 et les autres en 1947 (Mabon 2024 p. 37).

La vérité, c'est dire combien de tirailleurs ont embarqué sur le Circassia, le 5 novembre 1944. Un courrier de René Pléven, ministre des Colonies, fixait leur nombre à 2 000. Environ 300, soit 15% avaient refusé de prendre le bateau car n'ayant pas perçu leurs émoluments.

Comment croire le ministre Barrot quand il affirme en décembre 2024 que les tirailleurs « protestèrent à Morlaix, où la moitié d'entre eux refusèrent d'embarquer à bord du Circassia ? ». La vérité, c'est fournir le nombre exact de victimes. Le général Dagnan, auteur de deux rapports contradictoires tous datés du 5 décembre 1944, fixe le chiffre à 35 dans l'un et 70 dans l'autre. Le Président Hollande dans son discours de 2014 affirme que

« trente-cinq tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Si on ajoute les victimes décédées de leurs blessures immédiatement après les faits, ils furent sans doute plus de soixante-dix ».

D'autres sources, dont Armelle Mabon, avancent le chiffre de 300 voire 400, en se fondant sur une disparité inexplicable entre le nombre de soldats embarqués au départ de Morlaix (1 700, déduction faite des 300 qui ont refusé d'embarquer) et le nombre de ceux qui ont débarqué à Dakar (1 300). La vérité, c'est dire le lieu de sépulture des victimes du massacre. La thèse du mystère, selon le Président Hollande, est tout simplement invraisemblable pour ne pas dire ... abracadabrantesque, ce néologisme utilisé par Arthur Rimbaud en 1871 et popularisé par le Président Jacques Chirac en septembre 2000 à propos des accusations de financements occultes de son parti, le RPR.

Qui peut croire que, à la suite du massacre, les corps des victimes auraient mystérieusement disparu ? Auditionné le 14 octobre 2024 par la Commission de la défense nationale et des forces armées, Jean-Louis Thiériot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants, a affirmé que « Rien ne prouve à ce jour l'existence de fosses communes » (compte-rendu page 11). Et pourtant, le gouvernement sénégalais et plusieurs historiens sont persuadés que toutes les archives n'ont pas été fournies et qu'il existe des fosses communes.

Et pourtant, Rama Yade, ex-membre du gouvernement français (de 2007 à 2010), candidate à l'élection présidentielle de 2016, en campagne à Dakar, a fait référence à l'existence de fosses communes. Et pourtant, 130 députés ont soumis à l'Assemblée nationale française, le 28 novembre 2024, une Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le massacre de Thiaroye, dans laquelle ils notent que « des échanges avec des acteurs ministériels ont mentionné l'existence de trois fosses communes, sous le cimetière militaire de Thiaroye, où seraient enterrés les tirailleurs.

Le degré de précision de cette information inédite implique l'existence de documents inconnus du public, où cette information serait trouvable » et s'interrogent :

« Quelle est la cartographie des fosses communes dans lesquelles ont été inhumées les victimes ? ». La récente décision prise par le gouvernement sénégalais et mentionnée en Conseil des ministres du 19 février 2025 n'est donc pas surprenante :

« S'agissant de la manifestation de toute la vérité sur le nombre de victimes, le Premier ministre a informé le Conseil que les compléments d'informations requis sont toujours attendus.

Devant cette contrainte, des fouilles archéologiques seront entreprises ».

Comme on dirait en bambara et en dioula, langues largement parlées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et en particulier au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali, il faudra que, tchogo tchogo, toute la lumière soit faite sur les différentes zones d'ombre, ce que ne permettent pas les archives remises par le Président Hollande au Président Macky Sall en 2014. Tchogo tchogo, qui pourrait se traduire en français macronien par « quoi qu'il en coûte ».

Morts pour la France

La décision prise, le 18 juin 2024, par l'ONaCVG sort de l'ordinaire car c'est la première fois que la mention « mort pour la France » est attribuée à des soldats victimes d'une exécution extrajudiciaire commise par les propres représentants de l'Etat. Instituée lors de la Première guerre mondiale, cette mention est régie par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ce statut dispose entre autres

que les attributaires ont droit à une sépulture individuelle entretenue à perpétuité par l'Etat et que leurs ayant-droits bénéficient de certains avantages dont une pension de veuve de guerre pour le conjoint survivant et le statut de pupille de la Nation pour les enfants orphelins.

Pour diverses raisons, les ayant-droits des combattants africains qui ont mérité ce statut ont rarement profité de ces avantages, assez souvent par ignorance de leurs droits ou parce qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver leur lien de parenté avec le défunt. L'attribution de cette mention à six des victimes du massacre du 1er décembre 1944 (4 Sénégalais, 1 Ivoirien et le Burkinabè Laya Sallou) est une victoire personnelle pour Biram Senghor, le fils de l'un d'entre eux et pour l'historienne Armelle Mabon. Lui avait 6 ans quand son père M'Bap Senghor a fait partie des suppliciés du camp de Thiaroye.

Depuis de nombreuses années, il lutte pour sa réhabilitation et le jour où la mention « mort pour la France » sera apposée sur le certificat de décès (c'est obligatoire) sera un jour de gloire car, depuis 1953, ce certificat est estampillé « N'a pas droit à la mention mort pour la France ». Quant à Armelle Mabon, cela fait plus de deux décennies qu'elle poursuit une quête inébranlable pour que la vérité soit dite sur le massacre.

Outre ses livres, ses diverses démarches sans répit auprès de diverses administrations pour un accès aux archives et ses pourvois en justice, elle tient un blog sur le sujet dont les deux plus récents articles sont une lettre au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et une lettre ouverte à Emmanuel Macron datées respectivement des 2 et 28 janvier 2025. Celle du 2 janvier contient notamment les photos de Pierre Zoungrana et Zongo Reguema, deux rescapés Burkinabè. Dès le 11 juillet 2024, elle avait publié sur son blog la liste des six déclarés morts pour la France dans un article intitulé « Mort pour la France » : Thiaroye 44, le début d'un retournement.

C'est par son intermédiaire qu'il a été possible d'accéder facilement à l'Etat signalétique et de service (ESS) de Laya Sallou. « Laya Sallou, vous connaissez ? ». C'est la question posée en gros titre et en page de couverture par le journal l'Observateur Paalga numéro 11 148 en date du vendredi 9 au dimanche 11 août 2024. Un début de réponse y avait été apportée dans sa rubrique « Une lettre pour Laye » qui précisait qu'il est né en 1912 à Sibé, canton de Ouahigouya et que le patronyme Sallo est parfois orthographié Salo. L'accès à son ESS a permis d'en savoir davantage. Il en ressort notamment ce qui suit.

« Né en 1912 à Sibé, canton de Ouahigouya, Haute-Volta. Prénom du père : Laya. Prénom de la mère : Mominata. Incorporé au 7e RTS a/c du 2-2-1932.

Appelé pour 3 ans par devant la commission de recrutement de Ouahigouya. Ex-prisonnier de guerre. Débarqué à Dakar le 21-11-44. Décédé à l'hôpital de Dakar le 1-12-44. Décédé par suite de choc traumatique (fracture ouverture jambe gauche). Imputabilité non prononcée. Dossier « Mort pour la France » transmis à Mr. Le Commandant de cercle de Ouahigouya le 24-5-51 ».

Laya Sallou a sans aucun doute de la famille au Burkina Faso et il faut la retrouver et l'aider à faire valoir ses droits en concertation avec les familles des autres victimes. La France a l'obligation légale de lui fournir une sépulture individuelle ... si on retrouve ses restes. C'est l'un des enjeux dans la recherche des fosses communes décidée par le gouvernement du Sénégal. Lors du recrutement de Laya Sallou, Sibé faisait partie du canton de Ouahigouya mais c'est de nos jours une localité située dans le département de Tongomayel, province du Soum dans la région Sahel.

Le 80e anniversaire. Quelle suite ?

Dans son discours lors de la commémoration du 80e anniversaire, le président Diomaye Faye a pris l'enga- gement d'initier « plusieurs mesures de réappropriation d'une partie de cette histoire commune avec 16 pays africains frères » et il en a annoncé cinq : ériger un mémorial en l'honneur des Tirailleurs et un Centre de documentation et de recherche qui « recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée » ; baptiser des rues et des places qui « porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective » ; inclure l'histoire de Thiaroye et des Tirailleurs dans les curricula éducatifs et commémorer la journée du Tirailleur le 1er décembre.

Concernant ce dernier point, il y a lieu de rappeler que l'instauration d'une journée du Tirailleur avait été décidée par le Président Abdoulaye Wade en 2004 et que la date choisie à l'époque était le 23 août, anniversaire de la libération de Toulon, le 23 août 1944, par un régiment de Tirailleurs sénégalais. A l'époque ce choix avait été critiqué par certains qui, tout en approuvant la mesure, estimaient que la date aurait pu se porter sur le 1er décembre.

Que peut-on attendre ou espérer après la commémoration du 80e anniversaire ? Il faut tout d'abord insister sur le fait qu'il est dans l'intérêt du Sénégal et du devoir de la France de ne pas considérer et traiter ce dossier comme étant une affaire relevant exclusivement des relations bilatérales entre les deux pays. Lorsque le journal Le Monde du 31 juillet 2024 titre « Le massacre de Thiaroye, enjeu politique entre le Sénégal et la France », cela donne l'impression que ce n'est pas aussi un enjeu politique entre la France et d'autres pays dont les ressortissants ont été massacrés.

Il est plus que probable que, parmi les victimes, quel qu'en soit le nombre, il y a plus de non-Sénégalais que de Sénégalais. En décembre 2014, le Président François Hollande a remis au Président Macky Sall une copie numérisée des archives sur Thiaroye. Les chefs d'Etat des autres pays concernés y ont autant droit et il serait approprié que les dispositions nécessaires soient prises pour qu'il en soit ainsi.

Y aura-t-il d'autres attributaires de la mention « mort pour

la France » et comment se fera son opérationnalisation ? On retiendra des échanges entre Armelle Mabon et la directrice de l'ONAcVG que celle-ci dit avoir signé une décision collective « considérant que les tirailleurs décédés à la suite de la répression survenue au camp de Thiaroye (Sénégal), ont vocation à l'attribution de la mention « Mort pour la France ».

Le texte de ladite « décision collective » reste inaccessible. Outre les six auxquels cette attribution a déjà été faite, d'autres devraient donc suivre, ce qu'a confirmé, avec un bémol, le secrétariat d'Etat français chargé des Anciens combattants et de la Mémoire qui a précisé que la première décision « pourra être complétée dès lors que l'identité exacte d'autres victimes aura pu être établie ». Comment cette identité « exacte » pourrait-elle être établie en l'absence de nouveaux éléments ?

La question de la complétude des archives mises jusque-là à disposition est donc cruciale et fait partie d'un des sujets que devra examiner la commission d'enquête parlementaire de trente membres dont la création est proposée à l'Assemblée nationale française. Comme rappelé plus haut, l'Etat a une obligation légale d'assurer aux« Morts pour la France » une sépulture individuelle. Ceux de Thiaroye y ont droit et il serait injuste et inacceptable d'y déroger. Comment cela pourrait-il se matérialiser quand on prétend ignorer où sont les corps ?

Selon le président Diomaye Faye, « Identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère ». Outre les auteurs directs du massacre, il faudra examiner les responsabilités éventuelles dans toute la chaîne de commandement aussi bien militaire que civile. Le général De Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), n'évoque pas le drame dans ses Mémoires.

Aurait-il, par son silence, couvert une « bavure » commise par ou avec le feu vert de personnes qui lui étaient proches ? On sait que le Gouverneur général Pierre Cournarie avait rallié De Gaulle et la France Libre, le 27 août 1940, que c'est ce dernier qui l'a nommé à ce poste, en juillet 1943, en remplacement du vichysiste Pierre Boisson et que, par décret du 19 octobre 1944, il a été fait compagnon de la Libération, l'ordre créé par De Gaulle en novembre 1940. On sait aussi que le général Yves de Boisboissel tout comme le général Dagnan sont de la promotion 1909 de l'Ecole militaire de Saint-Cyr que le lieutenant Charles De Gaulle a intégré en 1910. Ceci explique-t-il cela ?

Une chape de plomb ayant été maintenue sur l'histoire du massacre de Thiaroye pendant de nombreuses années, quelles sont les responsabilités africaines à cet égard ? Toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire mais, concernant ce massacre, il faudra que la vérité soit dite. Rien que la vérité mais toute la vérité. Tchogo tchogo.