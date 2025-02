Tunisie: Registre national des entreprises - L'IA, levier essentiel pour l'évolution des entreprises

L'intelligence artificielle avance de manière fulgurante dans le monde. La Tunisie met le paquet pour ne pas être à la marge de cette dynamique. Les objectifs qu'elle s'est tracés dans le domaine de la transition numérique et notamment de l'IA sont très ambitieux.

La Tunisie a intégré des solutions de l'Intelligence Artificielle (IA) dans des secteurs clés, posant les bases d'une transformation numérique ambitieuse. L'IA s'impose aujourd'hui comme une révolution technologique majeure, redéfinissant les secteurs économiques, sociaux et culturels à travers le monde.

Dans ce contexte global, la Tunisie, riche de ses réalisations technologiques et de son positionnement stratégique, cherche à s'affirmer comme un acteur clé dans l'écosystème de l'IA. Si notre pays a accompli des avancées significatives, de nombreux défis et opportunités se profilent pour le futur.

L'IA au service des entreprises

L'intelligence artificielle représente une nouvelle donne technologique pour les entreprises, créant l'espoir de gains majeurs par son effet potentiellement multiplicateur sur la productivité et la compétitivité mais créant, en même temps, de la panique concernant le remplacement de l'homme par la machine. Le marché tunisien se voit amené à adopter cette technologie afin de renforcer sa compétitivité, et doit donc mieux comprendre toutes les facettes et usages de l'Intelligence Artificielle (IA) afin d'en tirer la plus grande utilité. L'objectif est de sensibiliser les entreprises nationales aux grands enjeux de l'IA, d'anticiper les transformations à venir et mieux comprendre cette technologie.

Le directeur général du Registre national des entreprises (RNE), Adel Chouari, a annoncé récemment que le RNE va recourir, en mars 2025, à l'intelligence artificielle pour assurer plusieurs services, dont la recherche du nom social et du nom commercial des sociétés et la réservation de noms de sociétés au sein des services du RNE. Il s'agit également d'utiliser l'IA pour résoudre certains problèmes d'utilisateurs qui ne comprennent pas les langues arabe ou française et pour faciliter les différentes prestations de traduction et autres.

Selon le directeur du RNE, l'initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement d'un programme d'intelligence artificiel lié à la base de données du RNE, réalisé avec la collaboration d'une start-up tunisienne. L'objectif est d'instaurer une culture de digitalisation et de moderniser les différents services du RNE et le lancement d'un programme intégré de numérisation au cours de cette année.

Une plateforme nationale pour les sociétés communautaires

De même, le registre envisage de lancer une plateforme nationale pour les sociétés communautaires pour soutenir les porteurs d'idées et les aider à créer leurs propres sociétés. Il faut dire aussi que les perspectives offertes par l'IA aux professionnels aiguisent bien des appétits. Tous les secteurs économiques et sociaux sont potentiellement concernés. Dans les faits, l'intelligence artificielle est déjà très présente dans nos vies. Même constat dans les entreprises, où l'on utilise souvent bien d'autres outils tels que la traduction automatique ou des chatbots pour répondre aux consommateurs sur Internet. L'IA permet d'aller beaucoup plus loin en rendant les entreprises plus productives, plus efficaces et plus innovantes.

Aujourd'hui, grâce à ses différentes utilisations, l'intelligence artificielle touche à de multiples domaines qui pourraient faciliter notre quotidien. Mais malgré son évolution rapide, cette technologie n'a pas encore atteint plusieurs pays et plusieurs secteurs d'activité et c'est le cas de la Tunisie. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation sont devenues des leviers essentiels pour l'évolution des entreprises. Ces technologies non seulement facilitent la gestion des processus mais ouvrent aussi de nouvelles perspectives pour améliorer la compétitivité des entreprises. Elles représentent ainsi des outils incontournables pour les entreprises qui souhaitent s'adapter à un marché de plus en plus digitalisé et performant.

Les bénéfices de l'IA sont multiples et se traduisent concrètement dans l'environnement économique tunisien. Elle permet de traiter d'énormes volumes de données et d'en extraire des informations cruciales pour la prise de décision. Le secteur public est également en pleine mutation, avec la mise en oeuvre de solutions numériques pour améliorer l'efficience des services aux citoyens, allant de la dématérialisation des démarches administratives à l'utilisation de l'IA dans les processus gouvernementaux.

Les entreprises tunisiennes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ont un accès croissant aux technologies permettant cette digitalisation.

Impacts multiples

L'impact de l'IA et de l'automatisation se mesure à travers plusieurs secteurs. Dans l'industrie, l'adoption de solutions automatisées sur les chaînes de production permet de réduire les coûts de production tout en augmentant la vitesse et la précision des processus. Dans le commerce, l'analyse prédictive des données et la personnalisation des offres en fonction des préférences des clients améliorent la fidélité. Le secteur financier, lui, utilise l'intelligence artificielle pour la détection des fraudes et l'amélioration des services bancaires. Ces applications concrètes témoignent de l'efficacité des technologies numériques pour stimuler la croissance des entreprises.

L'usage de l'IA permet aux entreprises non seulement de suivre la tendance numérique, mais aussi de se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif.

La Tunisie est donc à un tournant décisif de sa transformation numérique. L'intelligence artificielle et l'automatisation sont les catalyseurs qui permettront aux entreprises de se réinventer, de gagner en efficacité, et de se positionner comme des leaders en la matière. Le pays offre une opportunité unique aux entreprises de se moderniser et de bénéficier de l'innovation pour prospérer dans l'ère du digital. En investissant dans ces technologies, elles feront un pas de plus vers un avenir digitalisé et performant.