Tunisie: Madouri présente le plan national pour la politique climatique et l'engagement du pays face aux défis environnementaux

Le chef du gouvernement, Kamel Madouri, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie envers ses obligations internationales en matière de climat, malgré son faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Lors de la présentation du plan national pour la politique climatique, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a prononcé un discours en son nom, soulignant que cette conférence marque le début de l'élaboration du plan national, incluant des mesures spécifiques dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les transports, la gestion des déchets et les ressources naturelles, avec une mise en oeuvre prévue d'ici 2035.

Madouri a précisé que la Tunisie avait préparé sa contribution nationale pour la lutte contre le changement climatique depuis 2015, mise à jour en 2021, afin de mieux s'aligner avec les ambitions internationales tout en tenant compte des priorités et capacités nationales. Ce plan, qui constitue une feuille de route pour la transition écologique et énergétique du pays, inclut des projets nationaux prioritaires visant à atteindre des objectifs climatiques et de développement durable.

Le chef du gouvernement a également souligné que la Tunisie ne considère pas l'action climatique comme un fardeau, mais comme une opportunité pour stimuler les investissements, renforcer la sécurité énergétique et promouvoir la justice environnementale et sociale. Dans cette optique, des efforts sont déployés pour attirer des investissements dans les secteurs verts et soutenir la transition vers une économie décarbonée. À cet égard, le gouvernement a alloué 20 millions de dinars dans le cadre de la loi de finances 2025 pour encourager les jeunes, les diplômés et les start-ups à investir dans le secteur de l'environnement.

En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un travail est en cours pour inciter les jeunes et les start-ups à s'engager activement dans des initiatives innovantes visant à atteindre les objectifs climatiques et mettre en oeuvre les politiques stratégiques nationales. Madouri a rappelé que les changements climatiques ne sont plus seulement un défi environnemental, mais représentent une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire, l'eau et les ressources nationales, affectant directement l'économie du pays.