Tunisie: États-Unis - 12 étudiants tunisiens sauvés d'un départ forcé grâce à l'intervention diplomatique

Grâce aux démarches du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, la décision de départ de 12 étudiants tunisiens bénéficiaires du programme de bourses « Thomas Jefferson » des États-Unis a été suspendue.

Dans un communiqué adressé à l'agence TAP ce mercredi, le ministère a précisé que ses efforts, menés tant au niveau central qu'à travers l'ambassade de Tunisie à Washington, ont permis de suspendre cette décision jusqu'à l'examen des dossiers des étudiants et dans l'attente de solutions alternatives ou de financements pour la poursuite de leurs études.

Le ministère a rappelé que l'organisation International Research and Exchanges Board (IREX) avait décidé de mettre fin au programme « Thomas Jefferson » et informé les 12 étudiants tunisiens concernés qu'ils devaient quitter les États-Unis au plus tard le 23 février 2025.

Il a souligné que l'avis de départ adressé aux étudiants était uniquement lié à l'arrêt du programme et ne constituait en aucun cas une mesure d'expulsion, contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux.

L'organisation IREX, chargée de la mise en oeuvre du programme en partenariat avec le département d'État américain, a pris cette décision suite à la suspension de l'aide extérieure américaine pour une durée de 90 jours, ce qui a directement impacté le financement du programme.

Lancé en 2013, le programme « Thomas Jefferson » offre aux étudiants des universités et instituts supérieurs tunisiens la possibilité de passer une année d'études dans un établissement américain sans obtention de diplôme, tout en développant des compétences académiques et professionnelles précieuses. Depuis sa création, plus de 630 étudiants tunisiens ont bénéficié de cette opportunité.