Tunisie: Commentaire - L'ONU, cette coquille vide !

L'ONU est une organisation qui a montré ses limites, voire son impuissance, face aux multiples défis qu'a connus l'humanité et ce, depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Il suffit de regarder autour de soi pour s'apercevoir de l'incapacité de cette institution à garantir la paix et la sécurité mondiales. Censée instaurer une paix durable mondiale, cette organisation n'a même pas su rétablir les droits légitimes des peuples opprimés.

Face aux guerres coloniales, génocides, déportations et violations quotidiennes des droits de l'homme menés par certains régimes militaires, théocratiques et sionistes, l'ONU n'a pu trouver, soixante-dix ans durant, les solutions qui s'imposent ni protéger l'humanité contre les injustices qui caractérisent le nouvel ordre mondial. Si les exemples foisonnent, celui de la cause palestinienne est un exemple frappant de l'impuissance de l'ONU face à l'arrogance et à la barbarie du monde dit civilisé qui continue à massacrer quotidiennement et depuis des siècles au vu et au su de tout le monde. Encore une fois, l'ONU se contente de publier des communiqués pour dénoncer les exactions sionistes au moment où toute une population est affamée, massacrée et dépossédée de sa terre.

Et pour se doter d'une pseudo-légitimité, mise en cause par nombre de leaders, intellectuels et défenseurs des droits de l'homme, l'ONU semble s'engouffrer davantage dans une logique de diversion. Car, au lieu de se pencher sur les vrais défis et problèmes de l'humanité, voilà que cette organisation s'occupe de pseudo-problématiques, à l'instar de la défense des droits de l'homme. Des droits conçus et dictés par certains pays occidentaux qui doivent en réalité avoir honte lorsqu'ils parlent des droits de l'homme, tout simplement ils sont les derniers à avoir le droit d'en parler. Ces derniers n'ont jamais cru en les principes de ces droits universels car il ne les ont jamais respectés. Pour eux, il s'agit tout simplement d'une recette à imposer aux autres, oubliant qu'ils n'ont pas le droit de donner des leçons à qui que ce soit.

De nos jours, cette fameuse recette des droits de l'homme occidentale est devenue une forme de pression politique, de chantage et d'ingérence dans les affaires des pays souverains. Et gare au pays qui voudrait se libérer de l'hégémonie du nouvel ordre mondial. La première accusation qu'on lui adresse est celle relative au non-respect des droits de l'homme ! Heureusement que les Tunisiens n'ont pas la mémoire courte :le fameux «printemps arabe» était conçu et conduit par certains services de renseignements occidentaux sous le fallacieux argument des libertés et des droits de l'homme.

Rappelons que le Bureau du Haut-commissariat des droits de l'homme, relevant de l'ONU, en Tunisie a été établi en avril 2011 à la demande du gouvernement tunisien, par le biais d'un mémorandum d'accord. Histoire de dire que notre pays n'a rien à cacher en la matière. Chose qui ne plaît pas beaucoup aux fonctionnaires de ce bureau, de petits bourgeois payés comme des banquiers et installés dans des bureaux richement meublés. Le tout aux frais de la princesse pour nous parler de la situation des droits de l'homme dans un pays connu et reconnu pour son expérience démocratique pionnière dans toute la région.