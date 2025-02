Tunisie: Lancement du Plan National de la politique climatique

Le Plan National de la Politique Climatique, s'inscrivant dans le cadre des Contributions Déterminées au Niveau National (CDN), a été lancé mercredi lors d'un séminaire national organisé à Tunis par le ministère de l'Environnement.

Lotfi Msadki, responsable de la planification et du suivi au sein de l'unité nationale de coordination des changements climatiques au ministère de l'Environnement, a précisé à l'agence TAP qu'il s'agit d'un plan global qui définit les politiques et stratégies nationales dans tous les secteurs, y compris ceux transversaux liés à la gouvernance du changement climatique, au cadre juridique et institutionnel, ainsi qu'au cadre sectoriel, englobant l'agriculture, l'industrie, les déchets et tous les autres secteurs affectés par les changements climatiques.

Le plan a pour objectif, selon M. Msadki, « l'actualisation des objectifs et des politiques, ainsi que l'amélioration de la gouvernance en matière de changement climatique et du cadre juridique ». Il a ajouté que les travaux relatifs à ce plan se poursuivront pendant un an, aboutissant à l'élaboration du dossier des CDN, suivi de la préparation d'un plan opérationnel pour transformer les politiques et stratégies en projets concrets, et enfin la définition des projets prioritaires pour chaque secteur, avec la préparation des dossiers de financement pour des grands projets mondiaux dans des domaines tels que l'eau, les énergies renouvelables et la gestion des déchets.

M. Msadki a également souligné que tous les ministères impliqués dans ce plan sont responsables de la transformation de cette politique nationale en plans et projets opérationnels. L'objectif est de garantir un développement résilient face aux changements climatiques, de renforcer l'économie nationale et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.

« Nous examinerons les principales priorités nationales à intégrer dans le plan national de lutte contre les changements climatiques afin de renforcer la résilience de la Tunisie. Cette initiative explique la présence de plusieurs départements concernés par les enjeux climatiques, tels que les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l'Économie et de la Planification, de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, et des Finances, qui ont présenté leurs plans, programmes et priorités concernant la réduction des impacts climatiques, la diminution des gaz à effet de serre, la transition énergétique et les aspects climatiques de la planification économique », a-t-il expliqué.

L'événement, organisé les 26 et 27 février 2025, a également vu la participation de l'UTICA, qui a mis en avant le rôle du secteur privé dans la mise en oeuvre des politiques nationales en matière de changement climatique, ainsi que l'importance d'intégrer des indicateurs climatiques dans la planification financière de l'État.

Au programme de ce conclave figure l'organisation, le 27 février 2025, de plusieurs ateliers qui examineront les principaux objectifs des CDN.