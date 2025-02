Tunisie: «Entre Deux Mondes» à l'espace Lartisto - Un duel psychologique et artistique

Dans l'atmosphère intrigante d'une cour isolée, où une simple balançoire devient l'objet d'un jeu de pouvoir subtil. Des chemins qui se croisent, une rencontre banale se transforme rapidement en un affrontement.

L'espace Lartisto, dirigé par l'artiste Ghazi Zoghbani, propose un moment théâtral avec la première de la pièce «Entre Deux Mondes» (Swing), mise en scène par Marouan Missaoui. Ce jeudi 27 février à partir de 19h30, avec sur scène Ihab Bou Yahya, Sirine Ben Mrad et Bassam Bouabid.

Dans un décor minimaliste mais évocateur, la pièce nous plonge dans l'atmosphère intrigante d'une cour isolée, où une simple balançoire devient l'objet d'un jeu de pouvoir subtil. Adam, un photographe à la personnalité marquante et au passé torturé, croise le chemin d'une mystérieuse femme qui, chaque jour, semble se libérer du poids du monde en se balançant. Ce qui débute comme une rencontre banale se transforme rapidement en un affrontement d'idées et de volontés.

Adam, le narcissique obsédé par la maîtrise des choses et des êtres, voit en cette femme une nouvelle «cible», une matière qu'il pourrait transformer par son objectif. Mais cette inconnue, qui trouve dans la balançoire une forme de liberté, semble avoir plus d'un tour dans son sac. À travers des dialogues aiguisés et un échange intellectuel incessant, la confrontation prend des dimensions philosophiques et psychologiques. Chaque rencontre entre les deux protagonistes devient une lutte subtile où chacun tente de prendre le dessus, se jouant tour à tour du rôle de chasseur et de proie.

Loin d'être une simple bataille de pouvoir, «Entre Deux Mondes» interroge les limites de l'amour, de la beauté et du contrôle. Les répliques, souvent entrelacées de philosophie, d'ironie et de défi, montrent à quel point ces deux êtres peuvent être prisonniers de leurs propres illusions. L'homme, obsédé par son désir de dominer, et la femme, qui semble plus en quête de libération que de conquêtes, se retrouvent sur une ligne de crête fragile entre la réalité et le symbolisme. L'issue de leur duel reste incertaine et laisse place à une réflexion profonde sur l'équilibre fragile de toute relation.

Une première attendue de «Entre Deux Mondes» (Swing) pour un voyage théâtral dans l'intimité des relations humaines, où l'équilibre entre contrôle et liberté sera mis à l'épreuve sur la scène de Lartisto. Une invitation pour une expérience qui questionne, surprend et bouscule les perceptions du public. Une deuxième représentation est prévue pour le vendredi 28 février à 19h30.