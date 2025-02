Tunisie: Festival de la Médina de Tunis - L'agenda des spectacles à ne pas manquer

La 41ème édition du Festival de la Médina propose une sélection de 28 spectacles couvrant divers genres musicaux, allant du soufi au tarab, en passant par le malouf, l'oriental, le tunisien et le jazz, ainsi qu'une pièce de théâtre. Cet événement se déroulera du 4 au 28 mars 2025.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Dar Lasrem, dans la Médina de Tunis, la liste des spectacles a été dévoilée. Les soirées, animées quotidiennement, seront principalement assurées par des artistes tunisiens, ainsi que des invités venus d'Espagne et de Syrie. Parmi les artistes à l'affiche, on retrouve Ghalia Benali, Chokri Omar Hannachi, Fayçal Riahi, Raoudha Ben Abdallah, Raouf Maher, Malek Lakhoua, Dorsaf Hemdani et le Syrien Abdallah Marish.

Créé en 1984, le Festival de la Médina de Tunis est un rendez-vous annuel, qui se déroule chaque Ramadan sous l'initiative de l'Association du festival. Il prend place dans divers espaces autour des monuments emblématiques de la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les 28 spectacles proposés ont été sélectionnés parmi plus de 100 candidatures, a expliqué Chedly Ben Youness, président de l'association. Il a souligné que le festival vise à offrir une musique de qualité et des spectacles variés, qui répondent aux goûts de tous, tout en restant fidèle à sa vocation de manifestation ramadanesque, en harmonie avec la spiritualité du mois de jeûne et des sonorités authentiques.

Cette année, une seule pièce de théâtre, "Chahed Kabla al Hathf" de Souad Ben Slimane, figure au programme, contre cinq l'an dernier.

Les recettes de certains spectacles seront reversées à des oeuvres caritatives, notamment SOS Villages d'Enfants, a précisé Ben Youness. Il a évoqué des spectacles caritatifs d'artistes tels que Raouf Maher, qui se produira au Théâtre Municipal de Tunis le 20 mars, jour de la fête de l'indépendance, ainsi que des performances de troupes de musique soufie venues des régions de Nefta (Sud-Ouest) et de Testour (Nord-Ouest).

Parmi les nouveautés, l'Église Sainte-Croix, réhabilitée et transformée en pôle culturel, accueillera plusieurs spectacles.

Le pôle d'activités culturelles Sainte-Croix, situé dans la Médina de Tunis, a été aménagé pour préserver l'importance historique et culturelle de l'église et du presbytère datant du 17ème siècle.

Le festival se déroulera à Dar Lasrem, au Centre Culturel Bir Lahjar et au Club Tahar Haddad, au coeur de la Médina, tandis que d'autres spectacles se tiendront au Théâtre Municipal de Tunis.

La soirée d'ouverture, prévue le 4 mars à Dar Lasrem, sera dédiée à la musique soufie avec la Kharja Aissaouia. La soirée de clôture se tiendra au Centre Culturel Bir Lahjar le 28 mars, avec le spectacle "Médecins & Tarab" du club de la faculté de médecine de Tunis, sous la direction de Sofien Bouhamed.

Les organisateurs ont également annoncé que cette édition célèbre le centenaire de la naissance du grand chanteur et compositeur égyptien Mohamed Abdel Wahab (1902-1991), à travers un concert de Fayçal Riahi qui interprétera une sélection de ses chansons.

Comme chaque année, le genre tarab sera au programme de certaines soirées, notamment celles consacrées aux qoudouds et mouachahats alépins, représentant le répertoire musical syrien. L'artiste syrien Abdallah Marish, un habitué du festival, interprétera des chansons des grands artistes de la chanson syrienne traditionnelle, tels que Sabah Fakhri et Sabri Moudallal, figures emblématiques du répertoire des qoudouds et des mouachahats alépins.

Le programme complet de la 41ème édition du Festival de la Médina est le suivant :

Mardi 4 mars

Dar Lasrem : Kharja Aissaouia

Mercredi 5 mars

"Mousolée Sidi Mehrez" : Lamma, troupe des cheikhs de musique soufie

Vendredi 7 mars

Théâtre Municipal de Tunis : Ghalia Benali

Samedi 8 mars

Dar Lasrem : Spectacle espagnol

Dimanche 9 mars

Club Tahar Haddad : "Electro Oud" de Chaima Srairi

Lundi 10 mars

Dar Lasrem : Chokri Omar Hannachi

Mardi 11 mars

Théâtre Municipal de Tunis : Fayçal Riahi, hommage à Mohamed Abdel Wahab

Mercredi 12 mars

Club Tahar Haddad : "El-hal" de l'artiste Amine

Jeudi 13 mars

Dar Lasrem : Pièce "Chahed Kabla al Hathf" de Souad Ben Slimane

Vendredi 14 mars

Dar Lasrem : Béchir Selmi

Samedi 15 mars

Espace Sainte-Croix : Abdallah Marish (Syrie)

Dimanche 16 mars

Espace Sainte-Croix : Al Hamzia-Dalael Al Khayrat

Lundi 17 mars

Dar Lasrem : Samir Zghal

Théâtre Municipal de Tunis : Spectacle espagnol

Mardi 18 mars

Dar Lasrem : Nafaa Allani

Mercredi 19 mars

Espace Sainte-Croix : Troupe Tassahil

Jeudi 20 mars

Théâtre Municipal de Tunis : Raouf Maher

Vendredi 21 mars

Centre Culturel Bir Lahjar : Malek Lakhoua

Samedi 22 mars

Centre Culturel Bir Lahjar : Raoudha Ben Abdallah

Espace Sainte-Croix : Hadhra de Sidi Bouali, musique soufie de Nefta

Dimanche 23 mars

Club Tahar Haddad : Maher Hammami, musique du genre malouf

Centre Culturel Bir Lahjar : Troupe de Testour