Tunisie: Demain, au révélateur des Bleus - Le CA en dauphin bondissant

Désormais outsider emballant après deux victoires de rang, le Club Africain se déplace demain à Monastir avec des certitudes et une once d'appréhension.

Le CA a donc bouclé la 21e journée avec une victoire qui lui permet de rester dans la course au titre avant d'affronter les Bleus du Ribat demain au Mustapha Ben Jannet. Renversant en fin de week-end dernier face à l'OB, les hommes de David Bettoni n'ont certes pas survolé les débats, mais ils n'ont jamais été en situation de doute contre des Béjaois qui ont pourtant cloisonné la plupart du temps. Ce faisant, c'est du déjà-vu pour les Clubistes. Ce CA-là a besoin d'espaces pour s'exprimer et il bloque parfois contre des équipes qui ferment le jeu (le cas face au CSS à l'aller, l'USBG et la JSO récemment). Cependant, face aux Cigognes, quand le coffre a résisté, le CA s'est armé de patience, puis a fait preuve de réalisme pour y arriver.

Par deux fois, il a su optimiser ses temps forts. Et il s'en est fallu de trois fois rien pour que l'addition ne soit encore plus corsée. Face à l'OB, la gestion globale de la rencontre a été constructive avec un CA qui a ainsi parfaitement conduit son affaire un après-midi où Bettoni a décidé de titulariser Didof sur le flanc, Kenneth Semakula, Ghaith Sghaïer et Abdelmalek Kelaleche au milieu, ainsi que Hamdi Laâbidi en attaque, faisant honneur à son penchant pour la rotation permanente. Dans le même temps aussi, Bilel Ait Malek et Moatez Zemzemi ont été laissés sur le banc, en guise de plan B au cas où l'OB ne voudrait pas céder.

Au final, ce fut une gestion d'effectif qui a porté ses fruits et qui doit permettre d'aborder au mieux le périlleux déplacement de Monastir pour y croiser l'USM, codauphin.

Incertitudes estompées

Au-delà de la réussite comptable, le technicien clubiste peut raisonnablement se satisfaire du contenu produit dans un stade de Radès bruyant et à l'ambiance festive. Son équipe, remaniée suite aux absences de Bouabid, Zaâlouni et Kinzumbi pour différentes raisons, a allumé plusieurs brindilles devant la cage de Chahine Smaoui quasiment du début à la fin, tout en maîtrisant le tempo de la partie dans les grandes largeurs, sans se faire trop de frayeurs en défense d'ailleurs.

Bref, sans s'enflammer à propos du contenu, la copie rendue peut offrir un surplus d'assurance avant l'enchaînement vertigineux des rencontres, surtout celui à venir face aux Bleus de Faouzi Benzarti, une équipe qui a changé de dimension depuis des années et qui montre actuellement les muscles avec son versant ultra-offensif. En clair, USM-CA a tous les pans d'un véritable choc. Aujourd'hui donc, il semble que les incertitudes qui ont perduré autour du groupe clubiste se sont quelque peu estompées.

De prime abord, le CA aborde désormais les rencontres avec le sens du détail et gageons qu'il ne se jettera pas dans la gueule du loup usémiste, même si l'impératif de victoire peut lui donner envie d'y foncer tête baissée.