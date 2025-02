Niger: Le pays continue de renforcer la sécurité de ses installations pétrolières

Le 21 février, le ministère de la Défense et l'entreprise chinoise Soraz qui gère la raffinerie de Zinder ont signé un accord « pour mettre en place un dispositif de sécurité robuste et professionnel » autour des infrastructures nécessaires à l'exploitation du brut nigérien. Alors que le gouvernement annonce l'exportation de plus de 14 millions de barils, les actes de sabotage se multiplient depuis la mise en service de l'oléoduc en 2024.

L'accord entre le gouvernement nigérien et la Soraz, marche dans le pas de celui signé en janvier avec Wapco, l'entreprise pétrolière, aussi chinoise, qui a construit l'oléoduc transportant le brut depuis Agadem jusqu'au port béninois de Sèmè-Kpodji. Le but restant « la sécurisation » et « une protection efficace des installations et du personnel » de la raffinerie de Zinder.

Car depuis l'ouverture du pipeline il y a presque un an, les actes de sabotage s'enchaînent afin de saper le travail de la junte du CNSP. Le dernier remonte à seulement une semaine, dans la préfecture de Doutchi, où des hommes armés ont attaqué la conduite. En 2024, plusieurs opérations similaires ont eu lieu, dont deux au mois de juin, par des hommes armés et des rebelles toubous. Et il y a un mois, deux ressortissants chinois ont été enlevés, et leurs gardes nationaux tués.

4 milliards de dollars investis par la Chine dans le projet

Les détails de ces accords de sécurisation sont inconnus, mais les autorités nigériennes ont auparavant indiqué que Pékin était prête à utiliser des drones de surveillance et à construire au moins quatre aérodromes le long du pipeline.

La Chine a misé gros sur ce projet via son entreprise nationale CNPC, qui a investi plus de 4 milliards de dollars dans la construction de l'oléoduc.