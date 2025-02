Tunisie: Diplômes scientifiques - Un projet de système unifié de vérification de leur crédibilité et protection contre leur falsification

L'ALECSO abritera, le 28 février, une journée médiatique et d'étude sur l'utilisation du système arabe unifié pour vérifier la crédibilité des diplômes scientifiques et les protéger contre la falsification.

Cette journée d'information, organisée en collaboration avec le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a été adoptée par la 18ème conférence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe, tenue à Alger, selon un communiqué de l'ALECSO.

Le directeur général de l' ALECSO, Mohamed Ould Amer, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, ainsi que des présidents d'universités tunisiennes, des doyens et des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et des experts en technologies de l'information et de la communication, participeront à cet événement, selon le communiqué.

Pour rappel, l'ALECSO a développé et piloté ce système unifié de vérification des diplômes scientifiques universitaires dans un certain nombre d'universités arabes, et lors de la 19ème conférence des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe, tenue à Abou Dhabi en novembre 2024, une recommandation a été faite pour généraliser l'utilisation de ce système arabe unifié à l'ensemble des pays arabes.