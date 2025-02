Tunisie: LEONI du pays annonce une augmentation salariale légale de 8%

LEONI Tunisie, le spécialiste dans la fabrication des câbles destinés au secteur automobile a annoncé la conclusion d'un accord sur les augmentations des salaires au titre de l'année 2025. La cérémonie de signature avec la partie syndicale a eu lieu, mardi 25 février, au siège de la société à Messaâdine au gouvernorat de Sousse.

L'accord a été signé entre le Directeur général de LEONI Tunisie, Mohamed Larbi Rouis et les secrétaires généraux régionaux du syndicat du travail des trois gouvernorats où la société est implantée, à savoir de Sousse, Bizerte et Monastir.

En vertu de cet accord, les employés de la société recevront une augmentation salariale de 8% à partir de ce mois de février, sur la base d'un salaire de référence qui est celui de décembre 2024, avec un effet rétroactif à partir du 1eᣴ janvier 2025.

Cette augmentation salariale devient une habitude à LEONI Tunisie qui n'a jamais refusé d'augmenter les salaires. Bien au contraire, la majoration décidée est toujours supérieure à celle convenue dans l'accord conclu entre le ministère des Affaires sociales et l'UGTT. L'année dernière, le taux d'augmentation des salaires était de 8,5 %, en hausse de 1,75 % par rapport à l'augmentation salariale décidée au profit des travailleurs des secteurs soumis à des conventions paritaires sectorielles conclues, en 2022, entre l'UGTT et l'UTICA. En 2023, LEONI Tunisie avait également annoncé une augmentation salariale de 6,75 % contre 6,5 % en 2022, 8 % en 2021 et 7 % en 2020.

« Nous croyons fermement que maintenir un bon climat social au sein d'une entreprise, la rend plus efficace, forte et pérenne et c'est pour cela que nous n'avons jamais manqué le rendez-vous et nous répondons toujours favorablement à toute demande d'augmentation salariale », a déclaré le Directeur général de LEONI Tunisie, Mohamed Larbi Rouis, en marge de la signature dudit accord.

Il a en outre indiqué que cette augmentation salariale vient en réponse à la détérioration du pouvoir d'achat des ménages tunisiens, rendant encore plus difficile la vie d'une bonne frange de la population, même pour la classe sociale dite moyenne.

« Nous sommes très fiers aujourd'hui de conclure cet accord après de longues discussions avec la partie syndicale et nous continuons à le faire au cours des prochaines années dans l'objectif de réduire la charge sur le Tunisien, qui fait face aujourd'hui à la flambée des prix des produits de base et à la dégradation de son pouvoir d'achat », a encore précisé le DG de LEONI Tunisie, avant d'ajouter que la Tunisie traverse aujourd'hui une période de forte inflation qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des citoyens.